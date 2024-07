Donald Trump ovationné à Milwaukee lors de son arrivée à la convention républicaine

Invité dans La Matinale, le politologue américano-suisse Daniel Warner a livré son regard sur l'attentat raté contre Donald Trump ce week-end. Peu surpris de cette tentative d'assassinat, au regard de l'histoire américaine, il souligne d'emblée que ça ne changera rien en matière de loi sur les armes. "Ce n'est pas la question aujourd'hui! C'est surtout sur les élections que ça aura une influence", estime-t-il.

Pour lui, il ne fait aucun doute que cela va renforcer la stature du milliardaire: "Les Républicains jouent toujours les victimes, et maintenant, il est un martyr. C'est un triomphe pour Donald Trump, parce qu'il va se présenter comme victime et très fort en même temps, et il va pouvoir présenter Joe Biden comme très faible", expose-t-il, soulignant le poids de l'image du candidat poing levé après les tirs.

"On est vraiment dans un autre monde"

"Je ne sais pas comment les démocrates vont contrer ça. Joe Biden est assez faible, il a donné un joli discours hier soir, mais la force de Trump, c'est de convaincre le peuple américain qu'on a besoin de quelqu'un de très solide. Et Joe Biden, ce n'est pas sa force", poursuit-il. Et de conclure: "Aujourd'hui, Donald Trump est le grand favori pour le mois de novembre."

Il dénonce l'hypocrisie des "appels à l'unité" venus du camp républicain: Il faut revenir au 6 janvier (l'assaut du Capitole en 2021, ndlr), où ils ont eu des discours très violents. Et tout le programme des républicains, c'est 'nous contre eux'", rappelle-t-il. Et alors que certains républicains accusent les démocrates d'attiser la haine et les tensions, Daniel Warner alerte sur le risque de sombrer dans une inversion complète des repères: "Si les gens acceptent ça, on est vraiment dans un autre monde."

>> L'interview de Daniel Warner dans La Matinale : Tentative d'assassinat contre Trump, les conséquences sur la campagne présidentielle: interview de Daniel Warner / La Matinale / 5 min. / hier à 07:00

>> Lire à ce sujet : La tentative d'assassinat sur Donald Trump va probablement doper sa campagne