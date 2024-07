Donald Trump blessé lors d'une tentative d'assassinat, le tireur présumé et un spectateur tués

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a condamné l'attaque. "Une fois encore, nous sommes témoins d'actes de violence inacceptables contre des représentants politiques".

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est dit "consterné" après les tirs lors d'un meeting de Donald Trump, dans un message sur le réseau social X dans la nuit de samedi à dimanche, avant d'adresser ses "meilleurs voeux" à l'ex-président et sa famille. "La violence politique sous quelque forme que ce soit n'a pas sa place dans nos sociétés et mes pensées vont à toutes les victimes de cette attaque", a ajouté Keir Starmer.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a indiqué "suivre avec appréhension" la situation en Pennsylvanie et souhaité un prompt rétablissement à l'ex-président américain, espérant que "le dialogue et la responsabilité puissent prévaloir sur la haine et la violence" en cette période électorale aux Etats-Unis.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également fait part de sa "consternation" et souhaité un "prompt rétablissement" à Donald Trump. "Une telle violence n'a pas de justification et aucune place dans ce monde. La violence ne doit jamais prévaloir".

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a quant à lui adressé ses "pensées et prières" à Donald Trump "en ces heures sombres", deux jours après avoir rencontré l'ex-président américain dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride.

"Tout simplement dégoûté par les tirs dirigés vers l'ex-président Trump. On ne le dira jamais assez: la violence politique n'est jamais acceptable. Mes pensées vont à M. Trump, les personnes présentes et tous les Américains", a réagi le Premier ministre canadien Justin Trudeau sur X.

De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son épouse Sara et lui "ont été choqués par l'attaque contre le président Trump". "Nous prions pour sa sécurité et son prompt rétablissement", a-t-il écrit également sur X.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a condamné toute forme de violence qui "défie la démocratie" et a souhaité "un prompt rétablissement" au candidat républicain.

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est lui déclaré "très inquiet". "Je condamne fermement cet incident. La violence n'a pas sa place en politique et dans les démocraties. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement", a-t-il ajouté dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Le président argentin Javier Milei a pour sa part blâmé la "gauche internationale" et son "idéologie néfaste" prête à "déstabiliser les démocraties" pour "se hisser au pouvoir", dans un message de "soutien" et de "solidarité" à Donald Trump. "Craignant de perdre les élections, ils recourent au terrorisme pour imposer leur programme rétrograde et autoritaire", a déclaré le chef d'Etat sur X.

Le dirigeant brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a de son côté appelé les défenseurs de la démocratie et du dialogue politique à "condamner fermement" l'attaque contre Donald Trump.