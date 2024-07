Des candidats au poste de Premier ministre commencent à émerger à gauche

Alors que les tractations pour la formation d'un gouvernement continuent, Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions, regrette dans l'émission Tout un monde de la RTS un manque de sincérité de la part de certains politiciens.

"Je crois qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais qu'elle est contrecarrée par énormément de mauvaise volonté. Il faudrait arrêter de se cacher la face, de se dire que tout va bien, comme le fait par exemple le Nouveau Front populaire. Il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent pas gouverner, comme La France insoumise, qui a décidé qu'il était plus intéressant d'être dans l'opposition, voire dans la rue, plutôt que de prendre ses responsabilités et qu'il fallait peut-être une clarification. "