Ces plages célèbres dont l'histoire est méconnue

Le lac des Quatre-Cantons est devenu malgré lui, il y a plus d’un siècle, le témoin d’une révolution en Suisse. C’est en 1919, à la plage de Weggis (LU), que, pour la première fois dans le pays, hommes et femmes ont pu profiter des joies de la baignade ensemble. Le succès fut immédiat. Durant les trois mois de la saison estivale, 18'000 baigneuses et baigneurs se jettent à l’eau et bronzent côte à côte.

"Il y avait en plus 13'000 voyeurs qui payaient une entrée et venaient seulement voir ces dames et messieurs en maillot de bain", explique Heinz Horat, historien de l’art. "Et visiblement, tout le monde aimait ça". Surnommée à l’époque "le bain de la honte", La plage de Weggis est aujourd’hui devenue une fierté pour ses habitants.