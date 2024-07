Biden appelle à "faire baisser la température", Trump refuse qu'un assassin potentiel change son programme

Robert Benning a les larmes aux yeux lorsqu'il évoque le "combattant" qu'est son idole Donald Trump, qui vient d'être visé par une tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne. A Milwaukee, il participe comme des milliers de républicains à la convention destinée à investir officiellement leur candidat. "Heureusement, il va bien. Je regardais le rassemblement hier et quand il s'est fait tirer dessus. J'ai failli pleurer", confie cet homme de 64 ans. "Et puis il s'est relevé! C'est formidable. Et ça montre à quel point c'est un combattant."

Dans un parc, il prie avec des dizaines de partisans de l'ancien président, membres d'une association conservatrice, à quelques mètres du lieu où sera lancée lundi la grand-messe du Parti républicain. Certains tiennent des affiches portant le mot "Fight, Fight, Fight" ("Battez-vous", en français), le même que Donald Trump aurait prononcé, le poing levé et le visage ensanglanté, lorsqu'il s'est relevé après les tirs le visant samedi.

Mais loin de l'habituelle rhétorique très combative des républicains et des démocrates, un air de conciliation s'est infiltré à Milwaukee. Les prières pour Donald Trump s'accompagnent ainsi d'autres destinées aux "ennemis" ou pour un pays plus uni. "Je bénis le Parti démocrate. Je bénis l'opposition. Je prie pour que Vous leur montriez là où ils sont dans l'erreur", lance Patrick Casper, un participant de 28 ans.

"Nous prions juste pour tous les ennemis de Trump, ce n'est pas l'Amérique d'essayer de tirer sur un ancien président. Que Dieu nous vienne en aide", souffle un autre qui, pour prier, met de côté la célèbre casquette rouge de Donald Trump.

Habitante de Milwaukee, Christina assiste à la veillée, brandissant une banderole avec le nom de Donald Trump. Pour elle, la violence politique doit cesser. "On doit arrêter d'insulter les autres et de dénigrer les gens", dit cette républicaine.

L'ancien président "JFK a été assassiné. Martin Luther King, un leader emblématique de la lutte pour les droits civiques, a été assassiné. Ronald Reagan, on a tenté de l'assassiner, et maintenant il y a eu une tentative d'assassinat du candidat à la présidence Donald Trump", énumère-t-elle. "Je ne sais pas ce qui conduit à tout ça", confie Christina. "Mais la division en politique doit cesser, les deux camps doivent se modérer et se concentrer sur les vrais problèmes".