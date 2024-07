Après la victoire surprise de la gauche en France, les tractations sont lancées pour obtenir une majorité

Les résultats définitifs provisoires du second tour des législatives communiqués par le ministère de l'Intérieur, encore placés sous réserve, confirme la première place de l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire, avec 180 sièges (dont 71 pour La France insoumise, 64 pour le Parti socialiste, 33 pour Les Écologistes et 9 pour le Parti communiste).

Le camp présidentiel, réuni sous la bannière Ensemble, obtient lui 158 mandats, avec 98 sièges pour Renaissance, 34 pour le MoDem et 26 pour Horizons.

Troisièmes, le Rassemblement national (126 sièges) et ses alliés issus des Républicains (17 sièges) pourront compter sur un total de 143 élus.



Le bloc de la droite traditionnelle occupera pour sa part 67 sièges à l’Assemblée nationale (39 pour Les Républicains, 25 pour les divers droite et 3 pour l'Union des Démocrates et Indépendants).