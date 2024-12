Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité lundi, après la chute de Bachar al-Assad en Syrie

"L'armée syrienne ne voulait plus se battre, ni sauver le régime syrien, ni se sacrifier pour garder Assad au pouvoir. La crise économique a également asphyxié un régime qui vit sous assistance depuis plusieurs années, et qui a perdu deux alliés majeurs qui lui avaient permis de rester au pouvoir depuis 2015", explique Hasni Abidi, politologue et directeur du Centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen.

"La Russie voulait sauver le régime syrien, mais comment soutenir un régime alors que ni la population, ni l'armée ne veulent de lui?" Plusieurs Etats arabes et la Turquie ont également demandé à la Russie de lâcher Assad, précise le politologue dans Tout un monde. Cette dernière conserve toutefois deux bases militaires très importantes en Méditerranée. "Ce qui explique d'ailleurs les négociations entre les Russes et les nouveaux maîtres de Damas", relève Hasni Abidi.

>> L'interview de Hasni Abidi dans Tout un monde : Attentes et risques du nouveau pouvoir en Syrie: interview de Hasni Abidi / Tout un monde / 8 min. / aujourd'hui à 08:14

La mosaïque qui règne en Syrie sur les plans politique et confessionnel constitue toutefois un véritable défi pour la construction de la Syrie, souligne l'expert. D'autant que Bachar al-Assad lègue un territoire morcelé, entre les régions contrôlées par la présence militaire russe, les forces iraniennes, les territoires occupés au nord par la Turquie et par les forces démocratiques kurdes.

"On ne peut pas gérer une transition politique — surtout après un régime autoritaire où le pays s'est identifié à la dynastie Assad — sans ombrage, sans difficulté, sans soutien de la communauté internationale. Ce sont d'ailleurs les leçons tirées de l'échec des Printemps arabes en Tunisie, au Yémen ou en Egypte, où on a vu la restauration de l'autoritarisme", conclut Hasni Abidi, pour qui l'avenir de l'Etat syrien passe par un gouvernement de transition et une nouvelle Constitution. "La Constitution, c'est l'institution la plus stable. C'est ce qui manque aujourd'hui en Syrie."

>> En lire plus à ce sujet : Pascal de Crousaz: "En Syrie, il y a chez les insurgés la volonté de remettre en place les institutions de l'Etat"