Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes devant des dizaines de chefs d'Etat et de personnalités

A l'heure des derniers préparatifs de la réouverture de Notre-Dame, l'émission Hautes fréquences est partie à la rencontre des hommes et des femmes qui ont rendu à la cathédrale son visage d'avant l'incendie.

Une bonne vingtaine de corps de métiers ont été mobilisés, aussi bien des maçons tailleurs de pierre, des métiers du gros œuvre, des monuments historiques, des charpentiers, des couvreurs, mais aussi des métiers d'art, des restaurateurs de peinture, des sculpteurs, des facteurs d'orgues...

"On restaure dans le respect du bâtiment et on s'aperçoit en fin de compte qu'au XVᵉ siècle, ils avaient tout inventé au niveau charpente! Nous, on reproduit les choses de façon à ce que notre travail ne se voie pas et qu'en fin de compte, il s'harmonise", témoigne un charpentier.

Des pierres devenues friables

Du côté des métiers de la pierre, le travail n'a pas manqué non plus. La catastrophe a même été mise à profit pour faire une révision totale du bâtiment. "Nous avons eu accès à beaucoup de zones sur la façade, ce qui nous a permis de sonder la qualité des pierres", explique Jean-François Buter, qui coordonne le travail des sculpteurs au sein de l'une des entreprises mandatées sur le chantier.

Certaines ont souffert de l'incendie: "Même si d'apparence, elles paraissait encore de bonne qualité, elles sont devenues extrêmement friables à cause de la chaleur et donc n'auraient pas pu recevoir la nouvelle charpente et durer dans le temps. Des pierres ont été totalement changées pour les deux pignons, par exemple", détaille-t-il.