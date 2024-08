"Yes, she can!": Kamala Harris saluée par les Obama lors de son investiture comme candidate démocrate

Les démocrates américains ont sacré mardi à Chicago Kamala Harris comme la candidate de leur parti à la présidentielle de novembre, lors d'un vote symbolique. Ils ont également accueilli Barack et Michelle Obama, qui ont salué "l'espoir" retrouvé pour l'élection.

Kamala Harris, faisant un pied de nez à son adversaire Donald Trump, les a remerciés depuis Milwaukee, dans le Wisconsin, où elle faisait salle comble au même moment, dans l'enceinte où le Parti républicain a investi l'ancien président. Elle a promis un "avenir de liberté, de possibilités, d'optimisme et de foi".

Kamala Harris et son colistier Tim Walz ont participé mardi à un meeting dans la ville de Milwaukee. [KEYSTONE - YALONDA M. JAMES]

Le Parti démocrate, réuni après l'un des mois les plus mouvementés de l'histoire politique américaine, tenait à marquer symboliquement l'entrée en lice de la vice-présidente dans la course à la Maison Blanche, cette investiture ayant déjà été formalisée lors d'un vote en ligne.

>> Lire : Kamala Harris assurée d'être la candidate des démocrates à la présidentielle américaine

Un à un, sur fond de musique assourdissante et de clameurs, les représentants de chaque Etat américain ont commencé à prendre la parole dans l'antre du légendaire club de basket-ball des Chicago Bulls, pour désigner Kamala Harris comme leur nouvelle candidate pour le scrutin présidentiel du 5 novembre.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom - l'Etat de Kamala Harris - a été le dernier à s'exprimer, au son de "California Love", énorme tube de rap. Chaque délégation avait choisi une chanson célébrant son Etat d'origine.

>> Lire aussi : Ce que les chansons de la campagne présidentielle disent de Kamala Harris et Donald Trump

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Présence des Obama

Nombre de représentants arboraient des accessoires colorés ou agitaient des pancartes, donnant à l'ensemble une allure de gigantesque kermesse, animée par un DJ. En soirée, les délégués ont assisté aux discours de l'un des couples vedettes de leur parti: les Obama.

A la convention démocrate, l'espoir suscité par Kamala Harris rappelle l'élan ayant précédé l'élection en 2008 du premier président noir américain. Le 44e président des Etats-Unis (2009-2017) et son épouse Michelle sont encore très populaires chez les démocrates.

"C'est super d'être de retour à Chicago!", a lancé Barack Obama, en référence à la ville dans laquelle il a fait ses armes politiques. Comme écrit dans un message sur le réseau social X, il a notamment expliqué "pourquoi Kamala Harris devrait être notre présidente".

Le couple Obama a ensuite fait chavirer la convention démocrate en saluant "l'espoir" retrouvé avec Kamala Harris. "L'espoir est de retour", a lancé l'ancienne Première dame. "Ma Kamala Harris est plus que prête pour ce moment", a-t-elle ajouté.

"La présidente Kamala Harris"

"Nous sommes prêts pour la présidente Kamala Harris", a assuré après elle Barack Obama, en étrillant Donald Trump, ce "milliardaire de 78 ans qui n'arrête pas de pleurnicher" et qui "a peur de perdre". "Yes, she can!" ("Oui, elle peut!"), a ajouté l'ex-président, faisant écho à son ancien slogan. La salle s'est alors mise à scander la phrase.

Avant les Obama, le mari de Kamala Harris, Doug Emhoff, avait dressé un portrait plus personnel de la vice-présidente. "Amérique, dans cette élection, tu dois décider à qui faire confiance pour l'avenir de tes familles. J'ai fait confiance à Kamala pour l'avenir de notre famille. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise", a-t-il dit.

Il a qualifié sa femme de "joyeuse guerrière", en racontant de touchantes anecdotes sur leur histoire. Le souriant avocat, très impliqué dans la campagne, et la vice-présidente ont une famille recomposée, avec deux enfants qu'il a eus d'une précédente union.

L'ancienne porte-parole de Donald Trump à la Maison-Blanche Stephanie Grisham est par ailleurs venue mettre en garde contre le candidat républicain, qui selon elle n'a "aucune empathie, aucune éthique, aucun respect pour la vérité".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Bouquet final jeudi

La vice-présidente américaine acceptera l'investiture de son parti devant les caméras du monde entier lors d'une grande soirée jeudi, ponctuée par le lâcher de milliers de ballons.

Lundi soir, un peu plus de 19 millions de personnes, selon la société Nielsen, ont assisté à une passation symbolique du flambeau entre Joe Biden et Kamala Harris, sous les vivats et dans les larmes.

>> Lire : Joe Biden passe le flambeau à Kamala Harris sous les acclamations et dans les larmes

"Amérique, pour toi j'ai tout donné. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma carrière. Mais je t'ai tout donné", a lancé le président de 81 ans, qui a fait ses adieux politiques au pays.

Depuis son entrée fracassante en campagne après le retrait choc du président Joe Biden, Kamala Harris a complètement remobilisé le Parti démocrate. La majorité des sondages la créditent désormais d'une légère avance sur son rival, mais l'élection s'annonce toujours très serrée.

>> Participez à la discussion avec "dialogue", une offre de la SSR :

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

afp/jtr