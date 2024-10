Vladimir Poutine reçoit plus de 20 dirigeants étrangers en Russie pour le sommet des Brics

Le président russe Vladimir Poutine réunit dès ce mardi et jusqu'à jeudi une vingtaine de dirigeants étrangers à Kazan. Ce sommet d'alliés et de partenaires vise à démontrer sa puissance et l'échec des efforts que les Occidentaux ont déployés pour l'isoler depuis l'assaut russe contre l'Ukraine.

Le sommet des Brics, bloc des pays émergents (acronyme de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), se tient jusqu'à jeudi à Kazan sur les rives de la Volga, avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres que Vladimir Poutine rencontrera jeudi, mais sans le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Ce dernier a annulé dimanche son déplacement au sommet auquel il assistera en visioconférence pour des raisons médicales, ses médecins lui ayant déconseillé le voyage après un accident domestique, a informé la présidence brésilienne. "Evénement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie" Le Kremlin se flatte d'organiser "l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie". Il intervient alors que Moscou gagne militairement du terrain en Ukraine et a forgé des alliances étroites avec les plus grands adversaires des Etats-Unis: la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. >> Lire le point de situation militaire : Les forces russes aux portes des derniers bastions du Donbass en Ukraine Le Kremlin est aussi parvenu à entretenir ses partenariats avec des pays qui restent liés aux Occidentaux. Les présidents chinois, Xi Jinping, et iranien, Massoud Pezeshkian, sont attendus. Moscou table aussi sur la présence de l'indien Narendra Modi et du turc Recep Tayyip Erdogan. Du fait de la présence du Massoud Pezeshkian, en pleine escalade avec Israël, les participants au sommet devraient discuter de la guerre à Gaza et au sud-Liban. Mais sur ces dossiers, la Russie semble vouloir garder des distances, se bornant jusqu'ici à appeler les parties à la retenue. Absence de Vladimir Poutine au dernier sommet des Brics Visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale en mars 2023 en raison de la déportation d'enfants ukrainiens, dont Kiev accuse Moscou, Vladimir Poutine avait dû renoncer à se rendre au précédent sommet du bloc en Afrique du Sud. >> Relire : Ouverture du sommet des Brics, en quête d'influence et d'expansion Pour les Occidentaux, la Russie est dans une logique de domination de ses voisins, et cherche à imposer une loi du plus fort à l'échelle internationale. Tous les pays membres des Brics devaient être représentés à Kazan par leurs dirigeants, sauf l'Arabie saoudite qui enverra son chef de la diplomatie. afp/fgn