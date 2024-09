Vladimir Poutine affirme soutenir... Kamala Harris pour la présentielle américaine

Le président russe Vladimir Poutine a assuré jeudi, non sans sarcasme, "soutenir" la candidate démocrate Kamala Harris pour la présidentielle américaine de novembre, au lendemain d'accusations d'ingérences électorales formulées par Washington et rejetées par Moscou.

Les autorités américaines ont pris mercredi des mesures (voir encadré), dont des poursuites pénales et des sanctions, pour ces tentatives d'"influer" sur le résultat de l'élection présidentielle du 5 novembre qui oppose la vice-présidente Kamala Harris à l'ex-président Donald Trump.

Le renseignement américain avait déjà conclu à des ingérences russes lors des scrutins présidentiels en 2016 et en 2020 pour favoriser le candidat républicain Donald Trump, ce que l'intéressé conteste catégoriquement et que la diplomatie russe a démenti.

"Nous la soutiendrons aussi"

Sans répondre directement à ces accusations, Vladimir Poutine a déclaré jeudi que le président américain Joe Biden avait "recommandé à ses électeurs de soutenir Mme Harris, donc nous la soutiendrons aussi", lors d'un forum économique à Vladivostok.

"Deuxièmement, elle a un rire si expressif et contagieux que cela montre qu'elle se porte bien", a-t-il ajouté en souriant. Le rire de Kamala Harris est très souvent tourné en ridicule par les conservateurs américains, Donald Trump en tête.

Le président russe a estimé que le candidat républicain Donald Trump, ancien locataire de la Maison Blanche de 2017 à 2021, avait imposé "plus de sanctions à la Russie qu'aucun président" avant lui, et que Kamala Harris "s'abstiendr(ait) peut-être de faire ce genre de choses".

"Mais au bout du compte, le choix revient au peuple américain", a ajouté Vladimir Poutine, qui commente régulièrement, et d'un ton volontiers moqueur, la politique et la société américaines.

Réaction à Washington

La Maison Blanche a appelé jeudi Vladimir Poutine à "arrêter de se mêler" de l'élection présidentielle américaine.

"Les seules personnes qui devraient déterminer qui sera la ou le prochain président des Etats-Unis sont les Américains et nous apprécierons grandement que M. Poutine, petit a, arrête de parler de notre élection, et, petit b, arrête de s'en mêler", a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, à des journalistes.

Brouiller ses intentions

En février, il avait jugé que Joe Biden, alors pressenti pour devenir le candidat démocrate, mais qui s'est depuis retiré de la course, était plus "prévisible" et "expérimenté" que Donald Trump.

Là encore, ces déclarations avaient soulevé un certain scepticisme, l'homme d'affaires américain étant plus susceptible de réduire l'aide à l'Ukraine que Joe Biden.

Vladimir Poutine est en fait suspecté de vouloir brouiller les réelles intentions russes en feignant un soutien aux démocrates.

L'admiration de Donald Trump

Donald Trump a par le passé exprimé son admiration pour le président russe et a maintes fois prétendu qu'il réglerait "en 24 heures" le conflit entre la Russie et l'Ukraine, débuté en février 2022.

Au cours des derniers mois, il s'est montré très critique des milliards de dollars dépensés par les Etats-Unis pour soutenir Kiev face à l'offensive de Moscou.

Kamala Harris, au contraire, a promis fin août qu'elle se tiendrait "fermement aux côtés de l'Ukraine".

jfe avec afp