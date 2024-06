Vladimir Poutine a atterri à Pyongyang pour une visite d'Etat à son allié nord-coréen

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé mardi à Pyongyang. Cette visite d'Etat pourrait se conclure par la signature d'un accord de partenariat stratégique entre la Russie et la Corée du Nord. Les Etats occidentaux s'inquiètent du rapprochement des deux pays voisins.

D'immenses banderoles souhaitant "ardemment la bienvenue au président Poutine" et représentant son visage souriant l'attendaient, accrochées aux lampadaires de Pyongyang aux côtés de drapeaux russes, comme l'ont montré des images diffusées par les médias d'Etat russes.

Moscou et Pyongyang sont alliés depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953), mais se sont rapprochés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. La précédente visite officielle de Vladimir Poutine dans ce pays remonte à l'an 2000.

Cette image tirée d'une vidéo du Kremlin montre l'accolade entre Vladimir Poutine et Kim Jong Un lors de l'arrivée du premier à Pyongyang. [via REUTERS - Kremlin.ru]

Une tribune signée Vladimir Poutine

"La Russie a soutenu (la Corée du Nord) et son peuple héroïque dans leur lutte pour défendre leur droit à choisir la voie de l'indépendance, de l'originalité et du développement par eux-mêmes dans la confrontation avec l'ennemi rusé, dangereux et agressif (...) et elle les soutiendra indéfectiblement à l'avenir", a écrit Vladimir Poutine dans une tribune publiée par le quotidien officiel nord-coréen Rodong Sinmun et l'agence KCNA.

Il a également affirmé que Pyongyang "soutient fermement" l'offensive militaire russe en Ukraine et l'en a remercié.

Le Kremlin a publié mardi un document confirmant que la Russie envisageait de signer un traité de "partenariat stratégique" avec la Corée du Nord.

Kim Jong Un en Russie

Ce voyage a lieu neuf mois après que les deux dirigeants se sont rencontrés dans l'Extrême-Orient russe. Au cours de cette visite, ils s'étaient mutuellement couverts d'éloges, mais sans conclure, officiellement du moins, d'accord.

En mars, la Russie avait utilisé son veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à la surveillance des violations des sanctions internationales visant la Corée du Nord, un cadeau majeur à Pyongyang.

Préoccupations occidentales

Américains et Européens s'inquiètent depuis des mois du rapprochement accéléré entre Moscou et Pyongyang.

Selon les Occidentaux, la Corée du Nord a puisé dans ses vastes stocks de munitions pour ravitailler massivement la Russie. Le Pentagone a accusé la semaine dernière Moscou d'utiliser des missiles balistiques nord-coréens en Ukraine.

En échange, selon Washington et Séoul, la Russie a fourni à la Corée du Nord son expertise pour son programme de satellites et a envoyé de l'aide pour faire face aux pénuries alimentaires du pays.

>> L'interview de Lionel Fatton dans l'émission Forum à propos de cette visite : Vladimir Poutine est en visite à Pyongyang, en Corée du Nord: interview de Lionel Fatton / Forum / 5 min. / aujourd'hui à 19:00

afp/ami