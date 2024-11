Vingt ans requis contre Dominique Pelicot au procès des viols de Mazan

Dans le procès des viols de Mazan, le ministère public a requis lundi la peine maximale, soit vingt ans de réclusion criminelle, contre Dominique Pelicot pour ses "agissements abjects". Il a, pendant une décennie, drogué, violé et fait violer sa femme par des dizaines d'hommes recrutés sur internet.

"Je vous demanderai de déclarer Dominique Pelicot coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés", a lancé la vice-procureure Laure Chabaud, au sujet du septuagénaire, dénominateur commun des cinquante coaccusés de ce procès hors norme, à qui il avait livré sa désormais ex-épouse, préalablement sédatée aux anxiolytiques et somnifères, à leur domicile conjugal de Mazan, entre juillet 2011 et octobre 2020.

"Vingt ans, c'est à la fois beaucoup car c'est vingt ans d'une vie, quel que soit son âge, ce n'est pas rien. Mais c'est à la fois beaucoup et trop peu. Trop peu au regard de la gravité des faits qui ont été commis et répétés", a insisté celle qui était la seconde représentante du ministère public à s'exprimer lundi devant la cour criminelle du Vaucluse, à Avignon.

"Sa responsabilité dans les actes commis est donc pleine et entière", a-t-elle estimé, demandant encore "qu'à la fin de sa peine [l'accusé] fasse l'objet d'un réexamen en vue d'une éventuelle mesure de rétention".

Cette peine était attendue dans la mesure où Dominique Pelicot, 71 ans, n'a jamais caché sa responsabilité. Mi-septembre, il s'était lui-même qualifié de "violeur" et avait affirmé: "Je suis coupable de ce que j'ai fait (...) J'ai tout gâché, j'ai tout perdu. Je dois payer."

>> Lire aussi : "Je suis un violeur", reconnaît Dominique Pelicot, principal accusé au procès des viols de Mazan

"La recherche de son plaisir se retrouve dans une volonté de soumission de son épouse, d'humiliation voire d'avilissement par ses gestes, ses paroles, de la personne qu'il chérit le plus au monde", a accusé la procureure adjointe, décrivant le principal accusé comme ayant une "personnalité structurée sur un mode pervers".

Pendant dix ans, le septuagénaire avait assommé sa femme de médicaments pour ensuite la violer et la livrer, au domicile où tous deux passaient leur retraite, à des dizaines d'hommes, aujourd'hui âgés de 26 à 74 ans, qu'il avait recrutés via le site Coco.fr, aujourd'hui interdit.

Concernant Caroline Darian, la fille du couple Pelicot, persuadée d'avoir elle aussi été victime de viol ou d'agression sexuelle de la part de celui qu'elle n'appelle plus que son "géniteur", Laure Chabaud a en revanche estimé que si "la justice n'a pas pour objectif de laisser une victime sur le bord du chemin", aucun élément n'a été trouvé permettant à ces "souffrances de trouver une traduction juridique".

"Hors-norme"

"Hors-norme", c'est avec cette notion que Jean-François Mayet, l'avocat général avait commencé son réquisitoire, rappelant que ce procès "a donné lieu à 59 tomes d'information judiciaire, contenant des milliers de procès-verbaux". Il avait aussi salué "le travail hors-normes" de la juge d'instruction Gwenola Journot, qui a réussi à clore la procédure en 31 mois.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

L'avocat général avait donné raison à Gisèle Pelicot qui a renoncé au huis clos requis par le ministère public comme "démarche protectrice" vis-à-vis d'elle: "C'était sans connaître votre force de caractère, décuplée sans doute par la violence des crimes. (...) Vous avez eu raison, madame: les semaines écoulées ont montré l'importance des diffusions des vidéos, pour que la honte change de camp", a-t-il souligné, en reprenant l'expression de la victime de ces viols en série.

>> Lire : "Je suis une femme totalement détruite", dit Gisèle Pelicot au procès des viols de Mazan

Jean-François Mayet a décrit le cœur de ce procès comme étant "la domination masculine sur les femmes" et que son enjeu était de "changer fondamentalement les rapports entre hommes et femmes".

Cinquante coaccusés

"On ne peut plus en 2024 dire 'puisqu'elle n'a rien dit, elle était d'accord', c'est d'un autre âge", a martelé l'avocate générale, évoquant le consentement "implicite" que certains accusés de viols sur Gisèle Pelicot invoquent pour leurs actes. "L'absence de consentement ne pouvait pas être ignoré des accusés", a-t-elle insisté, rejetant le "consentement implicite", "d'un autre âge", ou le consentement "par procuration", qui aurait été donné aux accusés par son désormais ex-époux Dominique Pelicot, "un bond en arrière encore plus flagrant".

Les cinquante coaccusés de cette affaire sont poursuivis pour la plupart pour viols aggravés, des faits pour lesquels ils encourent également vingt ans de réclusion criminelle.

Des collages ont fleuri dans la nuit dans les rues, y compris en face du Palais de Justice. Avignon, le 25 novembre 2024. [AFP - CHRISTOPHE SIMON]

Coupant l'herbe sous le pied d'arguments parfois avancés par certains avocats de la défense depuis le début de ce procès le 2 septembre, Laure Chabaud a également assuré qu'il n'était "pas envisageable que Gisèle Pelicot ait pu volontairement ingérer ces anxiolytiques".

Dix-huit des cinquante-et-un accusés, dont Dominique Pelicot, comparaissent détenus. Trente-deux autres comparaissent libres, le dernier, en fuite, étant jugé in absentia.

L'individualisation des peines est obligatoire. Par exemple pour distinguer les récidivistes – quatre hommes sont venus six fois à Mazan et six s'y sont rendus deux fois – de ceux venus une seule fois dans cette petite ville du Vaucluse.

Lors de sa dernière prise de parole, le 19 novembre, Dominique Pelicot, unanimement décrit comme le "chef d'orchestre" de cette décennie de viols répétés sur sa désormais ex-épouse, avait expliqué que "soumettre une femme insoumise était [son] fantasme".

Le verdict de ce procès emblématique des violences sexuelles et de la soumission chimique est attendu au plus tard le 20 décembre. Il sera rendu par les magistrats professionnels qui composent la cour.

>> Lire aussi : Dans le monde, une femme est tuée par un proche toutes les dix minutes

Stéphanie Jaquet et l'afp