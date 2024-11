Victoires pour le droit à l'avortement dans plusieurs Etats américains, sauf en Floride

Des référendums en faveur du droit à l'avortement, organisés en parallèle de l'élection présidentielle américaine, l'ont emporté dans la nuit de mardi à mercredi dans plusieurs Etats, dont l'Arizona et le Missouri. L'amendement a échoué en Floride.

Le résultat en Floride constitue le premier échec d'un scrutin direct sur l'avortement aux Etats-Unis depuis que la Cour suprême a annulé la protection fédérale de ce droit en 2022.

Le sujet a été mis au centre de la campagne présidentielle par la candidate démocrate Kamala Harris, qui s'est placée en protectrice des droits des femmes face à son rival Donald Trump. Le républicain se targue d'avoir, par ses nominations de trois juges conservateurs à la Cour suprême durant son premier mandat, permis l'annulation en juin 2022 de la garantie fédérale du droit à l'avortement.

Le Parti démocrate avait par ailleurs misé sur ces scrutins pour mobiliser son électorat et l'inciter à se rendre aux urnes.

Amendement à la Constitution

En Arizona, un Etat-clé pour le résultat du scrutin présidentiel, les électeurs se sont prononcés pour amender la Constitution étatique. La proposition rétablit la possibilité de réaliser un avortement jusqu'à la viabilité du fœtus (environ 24 semaines de grossesse) au lieu de 15 semaines actuellement.

Dans le Missouri, le changement sera encore plus marqué: l'Etat avait en place l'une des interdictions d'avortement les plus strictes du pays, aucune exception n'étant prévue en cas de viol ou d'inceste. Les électeurs de cet Etat ont approuvé un amendement afin d'autoriser les interruptions volontaires de grossesse (IVG) jusqu'à la viabilité du fœtus.

Le Missouri accepte un amendement afin d'autoriser les IVG jusqu'à la viabilité du fœtus. [REUTERS - Evelyn Hockstein]

En Floride, l'amendement ayant échoué visait également à réinstaurer la possibilité d'avorter jusqu'à la viabilité du fœtus. La limite y est actuellement de six semaines, soit avant que beaucoup de femmes ne réalisent qu'elles sont enceintes.

Dans cet Etat, qui a voté majoritairement pour le républicain Donald Trump à la présidentielle, la mesure devait recueillir 60% de "oui" pour être adoptée, soit le seuil le plus haut des dix Etats américains où des référendums sur la question étaient organisés mardi. Selon les médias, 57% des électeurs en Floride se sont prononcés pour la mesure.

"Continuer à vivre dans la peur et le refus des soins"

"Une majorité d'électeurs floridiens a clairement fait savoir ce soir qu'ils voulaient retrouver leurs droits reproductifs. Mais à cause d'un seuil élevé de 60% et de la campagne de désinformation de l'Etat, ils doivent continuer à vivre dans la peur, l'incertitude et le refus de soins", a réagi Nancy Northup, présidente du Center for Reproductive Rights.

Dans un communiqué d'une association anti-avortement, Christina Pena, gynécologue à Miami, s'est au contraire félicitée du rejet d'une mesure qui "aurait été désastreuse pour les femmes et les médecins".

Les défenseurs de l'amendement espéraient que la Floride, entourée d'Etats très restrictifs sur la question de l'avortement, puisse redevenir un refuge pour les femmes du sud-est des Etats-Unis.

Des manifestantes devant la Maison Blanche, le 9 juillet 2024. [REUTERS - Joshua Roberts]

Depuis plus de deux ans, le droit à l'avortement l'avait toujours emporté dans les urnes, même dans des Etats conservateurs comme le Kansas et le Kentucky.

Presque tous les référendums organisés mardi sur le sujet visent à revenir sur des restrictions ou des interdictions adoptées depuis 2022, ou à consacrer le droit à l'avortement dans des Etats où il est resté légal. Le Colorado, New York, et le Maryland sont dans ce deuxième cas, et les référendums qui y étaient organisés l'ont emporté, selon des médias américains.

Depuis 2022, une vingtaine d'Etats ont légiféré dans ce domaine

Après la décision de la Cour suprême en 2022, les Etats ont retrouvé toute latitude pour légiférer dans ce domaine, et une vingtaine d'entre eux ont depuis mis en place des restrictions partielles ou totales.

Tout au long de sa campagne, Kamala Harris a dénoncé les situations tragiques dans lesquelles certaines femmes se retrouvaient à cause de ces interdictions ou restrictions.

Nombre d'entre elles sont obligées de voyager dans d'autres Etats pour obtenir un avortement, et certaines ont subi de graves complications, les médecins pouvant craindre d'intervenir en cas de fausses couches ou d'autres problèmes, sous peine d'être accusés de procéder à un avortement illégal.

ostolu avec agences