Victoire de l'Egypte dans sa longue bataille contre le paludisme

Il existe deux vaccins relativement efficaces et distribués aux enfants, mais il est coûteux. "Le premier vaccin coûte 10 dollars la dose, et ce sont quatre doses qui sont nécessaires. L'autre vaccin coûte autour de 6 dollars la dose, et quatre doses sont aussi nécessaires. Ce qui est cher", déplore la médecin Estrella Lasry, conseillère senior sur le paludisme auprès du Fonds Mondial.

Sans compter le suivi qui est compliqué. "C'est difficile de s'assurer que l'enfant soit vacciné quatre fois."

On observe l'émergence de nouveaux moustiques qui transmettent le paludisme dans les zones urbaines, ce qui accroit aussi les risques au moment d'un exode rural. Estrella Lasry, conseillère senior sur le paludisme auprès du Fonds Mondial.

Toutefois, malgré les efforts déployés par tous les acteurs, il semble peu probable de pouvoir éradiquer le paludisme dans ce genre de pays, notamment en raison du réchauffement climatique, comme l'explique la spécialiste. Car il fait plus chaud et il y a toujours plus de pluie, ce qui rallonge la saison des moustiques. Et les zones de transmission s'agrandissent.

A cela s'ajoute l'évolution des moustiques eux-mêmes. " On observe l'émergence de nouveaux moustiques qui transmettent le paludisme dans les zones urbaines, ce qui accroit aussi les risques au moment d'un exode rural. Et le parasite semble résister de plus en plus à certains traitements. On observe aussi des mutations génétiques, qui augmentent le risque de passer entre les gouttes des tests à diagnostic rapide", déplore encore Estrella Lasry.