Une "super-fan" des JO a dépensé pour près de 9000 francs de billets, sans aucun regret

Avec déjà six Jeux olympiques à son actif, elle s'apprête à vivre sa 7e édition. Vivianne Robinson, une touriste californienne de 66 ans, ne passe pas inaperçue dans les rues de Paris avec son costume d"Olympic Super Fan" et sa bonhomie apparente. Rencontre.

Vivianne Robinson arbore un sourire communicatif sur les Champs-Elysées. Ce n'est pourtant pas pour cela que les passants l'arrêtent systématiquement pour demander de se prendre en photo avec elle.

Avec ses minis Tour Eiffel accrochées à son chapeau, ses boucles d'oreilles en anneaux olympiques géants et son "mât à drapeaux", la Californienne de 66 ans attire sans surprise tous les regards en cette période de Jeux olympiques. On peut s'en douter, elle est une fan absolue des JO. A Paris, elle s'apprête à suivre pour la 7e fois les compétitions.

"J'ai commencé à Los Angeles en 1984. Ma mère était bénévole au village olympique. Elle emmenait les journalistes rencontrer les athlètes et les interviewer", raconte la "super-fan" autoproclamée.

"Faire des folies"

Pour poursuivre son rêve olympique cette année encore, la touriste américaine n'hésite pas à "faire des folies" niveau budget. "À Rio [aux JO de 2016, ndlr], j'avais 36 billets, et cette fois-ci, j'en ai 38. [...] J'ai dépensé près de 10'000 dollars", raconte la passionnée.

Pourtant, Vivianne ne regrette pas d'avoir cassé sa tirelire. Elle cumule deux emplois et utilise une carte de crédit. Pourtant, elle referait "100 fois" pareil.

"Tout cet argent que je dépense en vaut vraiment la peine. Les gens ne se rendent pas compte de l'enthousiasme et de la joie que cela procure", lance encore la fan haute en couleurs, le sourire toujours vissé aux lèvres.

Doreen Enssle avec afp