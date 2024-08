Une personne arrêtée dans l'enquête sur l'attaque au couteau de Solingen

Une personne a été arrêtée dans le cadre de l'enquête sur l'attaque meurtrière au couteau commise vendredi soir à Solingen, dans l'ouest de l'Allemagne, et dont l'auteur a pris la fuite. Il ne s'agirait pas de l'auteur, selon les enquêteurs.

"Dans le cadre des recherches, une personne a pu être arrêtée, pour laquelle on vérifie s'il existe éventuellement un lien avec le crime. Parallèlement, diverses mesures policières sont en cours, notamment des perquisitions dans différents lieux. Les mesures d'enquête et de recherche d'éventuels autres auteurs et motifs de l'acte se poursuivent à un rythme soutenu", a indiqué la police de Düsseldorf dans un communiqué.

"L'auteur n'a pas encore été identifié", a précisé lors d'une conférence de presse le procureur Markus Caspers, ajoutant que la personne dont la police avait annoncé l'arrestation était un adolescent de 15 ans suspecté de "non dénonciation" d'un acte criminel. Les enquêteurs pensent qu'il a pu être en relation avec l'auteur de l'attaque.

Acte terroriste possible

Le procureur a également indiqué qu'une motivation terroriste n'était pas exclue. "Nous n'avons pas encore été en mesure d'identifier un mobile, mais sur la base de l'ensemble des circonstances, nous estimons que la suspicion initiale d'une attaque terroriste ne peut être exclue", a-t-il déclaré.

Les enquêteurs ont aussi annoncé avoir retrouvé dans une poubelle du centre-ville une arme soupçonnée d'avoir été utilisée lors de l'agression mortelle de Solingen.

Trois morts et cinq blessés

Trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées gravement dans cette attaque survenue parmi les spectateurs d'un festival communal.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a qualifié l'attentat de "crime horrible". "Nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses dans notre société et ne pouvons jamais nous y résigner. La loi doit être appliquée dans toute sa rigueur", a-t-il déclaré.

Des festivités interrompues

Selon le quotidien local Solinger Tageblatt, peu après 22h00 vendredi, un membre de l'organisation est monté sur scène pour interrompre la manifestation, qui avait débuté dans la soirée par un spectacle lumineux accompagné de concerts sur une place du centre-ville.

L'organisateur a dit que les secours tentaient de sauver la vie de plusieurs personnes. Les milliers de visiteurs ont suivi son invitation à quitter les lieux dans le calme, rapporte le journal. "L'ambiance est fantomatique", a décrit la journaliste couvrant l'événement.

"Quelque chose n'allait pas"

"Les gens ont quitté la place sous le choc, mais dans le calme", a témoigné dans le journal Philipp Müller, l'un des organisateurs.

Un témoin affirme, également au Solinger Tageblatt, s'être trouvé à quelques mètres de l'attaque, non loin de la scène de concert, "comprenant à l'expression du visage de la chanteuse que quelque chose n'allait pas".

"Et puis, à un mètre de moi, une personne est tombée", raconte cet homme, qui dit avoir d'abord pensé qu'il s'agissait d'une personne ivre. Mais en se retournant, il a vu d'autres personnes allongées sur le sol et plusieurs flaques de sang.

