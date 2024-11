Une nouvelle goutte froide arrive sur l'Espagne, la région de Valence en alerte

L'accalmie aura été de courte durée pour l'Espagne. Deux semaines après les pluies torrentielles et les inondations qui ont ravagé la région de Valence, une nouvelle goutte froide est attendue dès mardi et jusqu'à vendredi sur une grande partie du pays.

Neuf régions espagnoles sont en alerte orange avec des nouvelles précipitations qui pourraient amener jusqu'à 120 mm d'eau par mètre carré. Les pluies les plus intenses sont attendues aux Baléares, en Catalogne, en Andalousie et dans la région de Valence, déjà très durement touchée fin octobre avec un bilan de plus de 220 morts.

Cet épisode pluvieux devrait durer jusqu'à vendredi. Selon l'Agence espagnole de météorologie, des crues sont prévues, mais les inondations devraient rester inférieures à celles connues il y a deux semaines.

La situation encore difficile à Valence

Comme lors des inondations dévastatrices, c'est le phénomène de la goutte froide qui constitue à nouveau la menace planant sur l'Espagne. Cette dépression apportant de l'air froid en altitude, combinée à la chaleur persistante de la Méditerranée, favorise le développement d'orages intenses.

Cette goutte froide génère à nouveau inquiétude et incertitude, car les sols sont déjà saturés par l'eau dans la région de Valence, où les habitants sont loin d'avoir récupéré depuis quinze jours et où les travaux de nettoyage sont toujours en cours, en particulier à Paiporta, dans la banlieue sud de la ville.

Un travail long et rendu compliqué par de nouvelles pluies qui se sont déjà ajoutées à la boue existante. Cette dernière ne doit plus être jetée dans les égouts qui sont déjà bouchés, mais évacuée par bennes. Il faut tout de même noter une bonne nouvelle pour Valence: à partir de mercredi, 99% des trains de banlieue rouleront normalement.

Avant cette nouvelle vague de précipitations, les autorités ont émis plusieurs alertes et des précautions ont été prises. La région de Valence a, par exemple, envoyé une circulaire à toutes les villes concernées, avec des recommandations appelant à suspendre les classes si nécessaire, ce que plusieurs localités ont déjà décidé.

Appel à la prudence

Le centre d'urgences de Valence a aussi émis toute une série de conseils pour la population: ne pas s'approcher des cours d'eau, retirer les voitures avec suffisamment d'avance des zones qui peuvent être inondées, évacuer les rez-de-chaussée.

Dans la ville de Chiva, à 40 minutes de la capitale de la région, un véhicule militaire alerte la population dans les rues avec un mégaphone.

A Paiporta, on tente d'aplatir la boue encore présente dans les rues pour que la pluie à venir puisse s'écouler dans les égouts. Ailleurs, des sacs de sables ont été placés pour protéger le centre-ville.

Sujet radio: Valérie Demon

Article web: Jérémie Favre