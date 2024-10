Une mobilisation sans précédent sauve les Restos du Cœur, mais la prudence reste de mise

Que va-t-il se passer pour la prochaine campagne, la 40e, lancée en novembre?

"On va pouvoir rouvrir un certain nombre de robinets de nos actions sociales", sans pour autant "retrouver un niveau d'activité" comparable à celui de 2022, prévient Patrice Douret, président bénévole.

"On reste extrêmement raisonnables et prudents aussi sur ce que l'on engage, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise", dit-il, saluant "la confiance des Français" qui "nous honore et nous oblige".

L'association prévoit de "prioriser les publics les plus vulnérables, notamment les familles monoparentales (qui représentent 26% des familles accueillies) et les enfants de moins de trois ans", dont s'occuperont les quelque 105'000 bénévoles, réguliers ou plus occasionnels, qui se mobilisent chaque année sur les traces de Coluche.