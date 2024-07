Une fois par an, le sol de la cathédrale de Sienne dévoile sa splendeur au public

Le sol du Duomo de Sienne, en Toscane, une œuvre majestueuse de 1300 mètres carrés d’incrustation de marbre, est sans doute l'ouvrage le plus important du monument. Surnommé le "livre de marbre" par les historiens de l’art, ce chef-d’œuvre n’est dévoilé qu’une fois par an.

Le peintre et architecte du 16e siècle Giorgio Vasari l'a décrit comme le plus beau, grand et magnifique sol jamais réalisé. Cependant, à partir du XIXe siècle, pour le protéger du piétinement des visiteurs de la cathédrale, il a été recouvert de tapis.



Une fois par an se déroule une curieuse opération: la "découverture". Il faut deux jours entiers pour retirer tous les tapis qui le recouvrent. C'est le seul moment de l'année où les touristes et les habitants de Sienne peuvent admirer le "livre de marbre" et comprendre son histoire.

L'humanisme gravé dans le marbre

"En réalité, ce sol raconte l'histoire de cette ville, surtout au 15e siècle. Dans toutes ces représentations, on peut y voir comment la culture humaniste s'est intensément liée à la culture chrétienne", explique mercredi dans le 19h30 de la RTS Giovanni Minucci, recteur de l'Opera Duomo di Siena.



Giovanni Minnucci est intimement familier avec chaque histoire racontée par les 56 tableaux. Ces images, observées par les fidèles pendant des siècles lors des messes, se lisent comme une bande dessinée. L'une d'elles, par exemple, dépeint l'histoire biblique du massacre des Innocents.



"Ce qui est incroyablement touchant, c'est l'aspect de véracité poignant de ces enfants massacrés. L'assemblage de morceaux de marbre pour constituer le visage désespéré des mères est vraiment incroyable", explique-t-il.

Un souffle pour les marbres

Andrea Galgani, restaurateur des marbres de la cathédrale de Sienne, confie lui que "la découverture permet aux marbres de respirer pendant quelques semaines".



Pour les restaurateurs, c'est aussi l'occasion d'inspecter et de vérifier l'état de toutes les figures. Ils doivent vérifier les milliers de pièces qui composent les 56 puzzles, patiemment assemblés durant six siècles et taillés dans différentes sortes de marbres. "Nous conservons des échantillons de toutes les sortes de marbres qui composent le pavement. Ils proviennent des mêmes carrières qui ont été utilisées à l'origine pour la construction du sol au 15e siècle", souligne Andrea Galgani.



Dans quelques semaines, les 56 tableaux du livre de marbre seront à nouveau enveloppés dans l'obscurité. Un sacrifice nécessaire pour préserver ce joyau inestimable pour les générations futures.

Sujet TV: Valérie Dupont

Adaptation web: Miroslav Mares