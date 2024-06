Une enquête allemande permet de saisir une quantité record de 35,5 tonnes de cocaïne

Les autorités allemandes ont annoncé lundi avoir mis la main sur 35,5 tonnes de cocaïne, principalement dans le port de Hambourg (nord), lors d'une enquête sur un réseau criminel opérant entre l'Amérique latine et l'Europe.

Ces saisies, d'une valeur totale de 2,6 milliards d'euros, ont eu lieu entre avril et septembre 2023 et représentent "la plus grande quantité totale saisie à ce jour dans le cadre d'une enquête allemande", ont indiqué les services de police et de justice impliqués.

La drogue cachée dans des conteneurs maritimes a été découverte dans le port de Hambourg (24,5 tonnes), celui de Rotterdam aux Pays-Bas (8 tonnes) et à Guayaquil en Équateur (3 tonnes). Cette prise représente plus de la moitié du volume total de cocaïne saisi en Allemagne l'an dernier, chiffré par les autorités à 43 tonnes.

L'Allemagne fait "face à une nouvelle dimension dans l'approvisionnement en cocaïne", a déclaré le chef du bureau d'enquête des douanes de Stuttgart lors d'une conférence de presse.

Sept arrestations

L'enquête a permis d'identifier huit suspects âgés de 30 à 54 ans de nationalité allemande, azerbaïdjanaise, bulgare, marocaine et turque, dont sept ont été arrêtés.

Ils sont soupçonnés d'avoir agi à travers des sociétés écrans pour transporter clandestinement la drogue par voie maritime vers l'Europe. Il s'agit d'un "uppercut précis qui porte atteinte aux barons de la drogue", a salué le ministre de la Justice de Rhénanie du Nord-Westphalie Benjamin Limbach (Verts).

"Un afflux qui dure depuis des années"

Ces investigations aideront à mieux comprendre le mode opératoire de ces "réseaux très structurés", alors que les ports allemands sont confrontés, comme ailleurs en Europe, "à un afflux de cocaïne qui dure depuis des années", a de son côté souligné le directeur des douanes allemandes.

Les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne sont les trois principaux pays européens pour les importations de cocaïne, la plupart provenant du Panama, de la Colombie et de l'Equateur. A Anvers, en Belgique, l'un des principaux points d'entrée de la drogue en Europe, les saisies de cocaïne battent chaque année des records: 116 tonnes y ont été interceptées en 2023.

Pour lutter contre le trafic de drogue et accentuer la coopération entre pays, la Commission européenne et la Belgique, ont lancé en janvier une "Alliance européenne des ports".

afp/ami