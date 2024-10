Une cyberattaque liée au gouvernement chinois s’immisce dans l’élection américaine 

Une cyberattaque sophistiquée, orchestrée par des hackers affiliés à l'État chinois, aurait enregistré des appels téléphoniques des membres des équipes de campagnes de Donald Trump et de Kamala Harris, a révélé dimanche le Washington Post.

L'affaire remonte à plusieurs mois et une enquête fédérale est déjà en cours. Il s'agit d'une opération d'espionnage particulièrement sophistiquée, menée par un groupe de hackers connu sous le nom de "Salt Typhoon".

Les réseaux de plusieurs opérateurs téléphoniques américains majeurs comme AT&T et Verizon ont été infiltrés. L'affaire est jugée suffisamment grave pour pousser la Maison Blanche à former une cellule d’urgence qui permet à des agences comme le FBI, la CIA et la NSA, un accès prioritaire à l’enquête en cours.

Démonstration de force de la part de Pékin

Si Donald Trump n’a pas été directement mis sur écoute, un de ses conseillers de campagne aurait été visé. Les pirates informatiques auraient également eu accès aux SMS et aux journaux d'appels, à savoir qui communique avec qui, à quelle fréquence et pour quelle durée.

L’attaque ne s’arrête cependant pas là: l’équipe de Kamala Harris ainsi que celle du sénateur Chuck Schumer ont également été visés. Les hackers chinois auraient eu accès au système de suivi des demandes légales d'écoutes téléphoniques du gouvernement. Objectif: connaître les noms des personnes que le FBI et d'autres agences fédérales surveillaient.

Derrière cette attaque, les experts en cybersécurité voient un signal fort de la part de Pékin, dont les capacités en matière de cyber-espionnage semblent désormais rivaliser avec celles de Washington. Pour les analystes, cette infiltration à grande échelle reflète l’évolution des capacités chinoises en matière de surveillance numérique.

Réaction des autorités américaines

L'affaire de 2012-2014, durant laquelle les services américains ont espionné l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel ainsi que d'autres dirigeants européens, a laissé des traces. À présent, le cyber-espionnage chinois est "arrivé à maturité", estiment certains analystes.

En effet, la montée en compétence est actée, puisqu'on parle d'une infiltration majeure des systèmes de télécommunications américains. Une infiltration dont on ne connaît pas encore l'étendue exacte et qui offre aussi une grande visibilité puisqu'elle s'est déroulée en pleine effervescence électorale.

De leurs côtés, les autorités américaines ont essayé de circonscrire les effets de l'affaire, en précisant qu'elles ne la considéraient pas comme une ingérence électorale, mais comme de l'espionnage classique.

Sujet radio: Miruna Coca-Cozma

Texte web: Hélène Krähenbühl