Une collision entre un train et un car fait au moins six morts en Slovaquie

Six personnes ont été tuées et cinq autres blessées jeudi dans la collision entre un train et un car à un passage à niveau dans le sud de la Slovaquie, ont annoncé les secours.

"Six personnes ont été mortellement blessées, actualisant un précédent bilan qui faisait état de cinq morts, et cinq ont besoin d'une assistance médicale immédiate", a déclaré à l'AFP Petra Klimesova, porte-parole des services de secours. "Je crains que le nombre de personnes tuées dans cet accident n'augmente", a-t-elle ajouté. L'accident s'est produit peu après 17h00 heures près de la ville de Nove Zamky, dans le sud-ouest du pays, a précisé l'agence de presse CTK. Locomotive en feu La porte-parole des chemins de fer, Vladimira Bahylova, a indiqué à l'AFP que le conducteur du train "souffrait de brûlures parce que la locomotive a pris feu". Les pompiers ont dû éteindre le feu qui s'est déclaré sur la locomotive. [KEYSTONE - JAKUB GAVLAK] Elle a spécifié que la collision s'était produite à un passage à niveau protégé par des barrières et équipé de signaux lumineux. Les médias locaux ont publié une vidéo montrant des passagers à côté d'un train partiellement en flammes, tandis qu'une épaisse fumée grise s'élevait dans le ciel. ats/afp/jtr