Une cérémonie d’ouverture hors norme pour lancer les Jeux olympiques de Paris 

Paris a lancé ses Jeux sous une pluie battante vendredi soir. La cérémonie d'ouverture a débuté par la diffusion d'un film mettant en scène Jamel Debbouze et Zinédine Zidane au Stade de France, avant une parade historique des délégations sur la Seine et des prestations, notamment, de Lady Gaga et Aya Nakamura, avec Céline Dion en clôture de l'événement.

Mélange de spectacle vivant le long de la Seine et d'images diffusées, le show s'est déroulé en parallèle à la parade des délégations sur des embarcations les plus diverses. Il a retracé le périple d'un mystérieux porteur de flamme masqué sur les toits et les ponts de Paris, en tyrolienne, dans Notre-Dame ou encore dans des ateliers d'artisans.

La Grèce, pays de l'olympisme antique, a ouvert le défilé, qui s'est clos, comme il est de tradition, par la délégation du pays hôte. Vers 19h40, un mur d'eau se déversant sous le pont d'Austerlitz s'est ouvert, libérant le passage pour les embarcations. Sur le pont situé dans l'est de la capitale figurait la devise olympique "Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble" et celle de Paris, "Fluctuat Nec Mergitur" (Il est battu par les flots et ne sombre pas).

Lady Gaga, mégastar américaine de la pop, a ensuite interprété "Mon truc en plumes" de Zizi Jeanmaire, titre emblématique du music-hall français. Rien de surprenant pour Lady Gaga, qui avait chanté, en français, "La vie en rose", standard d'Edith Piaf dans le film "A star is born" en 2018.

Plus tard, Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, s'est produite toute d'or vêtue en compagnie de la Garde républicaine, alors que la présence de l'artiste franco-malienne, ébruitée dans la presse au printemps, a hérissé l'extrême droite française. Clin d'œil à cette polémique, Emmanuel Macron a tweeté une vidéo de la prestation, avec comme commentaire "En même temps!"

L'artiste a chanté un medley avec deux de ses tubes, "Pookie" et "Djadja", et un standard de Charles Aznavour, "For me Formidable", dont on fête cette année le centenaire de la naissance.

Notre-Dame de Paris à l'honneur

Sur les bateaux de leurs délégations, les Américaines Sha'carri Richardson et Simone Biles, le Serbe Novak Djokovic ou le Suédois Armand Duplantis ont l'occasion de profiter d'un "travelling" de six kilomètres au pied des monuments les plus emblématiques de la Ville-Lumière: Notre-Dame, le Louvre, les Tuileries, la Concorde, le Grand-Palais puis la Tour d'Eiffel.

La cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par un gigantesque incendie en 2019, a d'ailleurs été à l'honneur lors d'une séquence chorégraphiée de la cérémonie d'ouverture. Des artistes portant des tenues de chantiers ont dansé, accrochés aux échafaudages de la cathédrale qui doit rouvrir ses portes le 8 décembre après d'importants travaux de restauration.

Sur les quais et sur les toits, des centaines de danseurs de ballet et les pompiers de Paris se sont déployés de manière synchronisée. Tandis qu'une silhouette bossue a été aperçue accrochée à la flèche de Notre-Dame avec le coq situé à son sommet. Elle rappelait Quasimodo, personnage du roman de Victor Hugo.

Les images marquantes de la cérémonie d'ouverture [AFP - JULIEN DE ROSA]

Dix statues de femmes françaises émergent de la Seine

D'Olympe de Gouges à Simone Veil en passant par Gisèle Halimi, dix statues rendant hommage à des Françaises pionnières dans leurs domaines ont émergé de la Seine dans l'un des tableaux de la cérémonie.

Cette séquence vise à mettre un coup de projecteur sur ces femmes, pour certaines méconnues, avec l'idée que leurs statues s'installent définitivement dans le paysage français, ont souligné les organisateurs. Pendant de nombreuses années, c'est avant tout des hommes qui étaient représentés sur les statues.

Parmi ces dix femmes à l'honneur, figure Olympe de Gouges, femme politique connue pour avoir rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. A ses côtés, la sportive Alice Milliat, l'autrice et figure féministe Simone de Beauvoir, l'intellectuelle martiniquaise Paulette Nardal, l'exploratrice Jeanne Barret, la militante Louise Michel, l'autrice Christine de Pizan, la réalisatrice Alice Guy, la femme politique Simone Veil, à qui la France doit la dépénalisation de l'avortement, et l'avocate Gisèle Halimi, qui y a également oeuvré.

Riner et Pérec

Après un ultime passage sur la Seine dans un bateau dans lequel étaient montés Rafael Nadal, Serena Williams, Nadia Comăneci et Carl Lewis, c'est finalement l'ancienne reine de l'athlétisme Marie-José Pérec, triple championne olympique sur 200m et 400m, et le judoka Teddy Riner, double champion olympique (individuel) de Jura, qui ont conjointement allumé vendredi la vasque olympique.

Installée dans le Jardin des Tuileries, elle était surmontée d'une sphère symbolisant un ballon à gaz et s'est "envolée" au-dessus du jardin lors de l'allumage de la vasque.

Céline Dion depuis la Tour Eiffel

Céline Dion, absente de la scène depuis 2020, a surmonté une maladie aux crises paralysantes pour interpréter "L'hymne à l'amour" d'Edith Piaf au premier étage de la tour Eiffel pour clore cette cérémonie d'ouverture.

La Québécoise de 56 ans s'était déjà produite en ouverture des JO d'Atlanta en 1996. Le syndrome de la personne raide (SPR), pathologie neurologique rare, sans remède connu, l'a contrainte à abandonner tournées et concerts-résidence ces dernières années

Cérémonie "festive" et "joyeuse"

C'est le directeur artistique Thomas Jolly qui avait mis en scène cette parade "festive" et "joyeuse" de six kilomètres, avec 3000 danseurs, entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna avant un final au Trocadéro. Au total, 85 bateaux ont transporté les délégations sur le fleuve qui coupe la capitale en deux. Nina Christen et Nino Schurter ont représenté la Suisse lors de cette cérémonie en tant que porte-drapeaux.

Des 600'000 personnes estimées dans un premier temps en mai 2023 par le ministre français de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin, la jauge de spectateurs a été réduite à 326'000 en mars dernier: 222'000 gratuits sur les quais hauts et 104'000 payants sur les quais bas. Plus de 80 chefs d'Etat et de gouvernement étaient également conviés, dont la présidente de la Confédération Viola Amherd.

