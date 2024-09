Un visa payant obligatoire pour entrer au Royaume-Uni dès 2025

A partir d'avril 2025, tous les citoyens européens, y compris les Suisses, devront obtenir une Autorisation électronique de voyage (ETA) pour entrer au Royaume-Uni. Ce visa numérique, semblable à l'ESTA américain, sera facturé 10 livres sterling, soit environ 11,50 francs.

Tous les voyageurs qui viendront au Royaume-Uni, sauf les citoyens britanniques et irlandais, "auront besoin d'une permission au préalable", y compris pour les touristes, détaille le ministère britannique de l'Intérieur.

L'ETA sera valide pour plusieurs voyages sur une période de deux ans et permettra de séjourner jusqu'à six mois à chaque visite. Les demandes seront possibles dès mars 2025 via l'application UK ETA ou le site officiel du gouvernement britannique, avec un traitement estimé entre 48 et 72 heures.

Jusqu'à présent, l'ETA n'était obligatoire que pour certains pays du Golfe. Ce visa deviendra progressivement nécessaire dès janvier 2025 pour 49 pays, avant d'être étendu à l'Union européenne en avril.

