Un tramway finit sa course dans un magasin à Oslo, faisant quatre blessés

Un tramway a déraillé mardi à Oslo et a fini sa course encastré dans un magasin en plein centre-ville, un accident rarissime qui a fait quatre blessés et causé la panique parmi les passants.

L'accident s'est produit dans un quartier très fréquenté d'Oslo. Le tramway qui devait prendre un virage a, pour une raison encore indéterminée, quitté les rails et fini sa course dans un magasin d'électronique. "Trois personnes à bord du tramway ont été blessées et une autre à l'extérieur", a déclaré sur place le chef des opérations de la police d'Oslo. Personne n'a été grièvement blessé. La police avait dans un premier temps évoqué une vingtaine d'occupants mais un certain nombre de passagers avaient déjà quitté les lieux à l'arrivée des secours. Au moins un passant a dû bondir pour se mettre hors de la trajectoire du tramway et d'autres ont avoué avoir eu très peur. afp/boi