Un Suisse blessé dans une attaque au couteau meurtrière à Rotterdam, le mobile terroriste soupçonné

Un Suisse a été grièvement blessé dans l'attaque au couteau qui a fait un mort jeudi soir à Rotterdam, a indiqué la police néerlandaise vendredi. Le suspect est soupçonné d'avoir eu un "mobile terroriste" lié à l'islamisme, selon le parquet des Pays-Bas.

Le suspect, qui avait déjà été condamné pour violences, a brièvement comparu devant le tribunal vendredi, qui l'a maintenu en détention. Il a été grièvement blessé jeudi lors de son arrestation et hospitalisé.

"Le suspect a crié 'Allah Akbar' (Dieu est le plus grand, ndlr) plusieurs fois en perpétrant les actes", a précisé le parquet. "Le ministère public soupçonne actuellement l'homme âgé de 22 ans, originaire d'Amersfoort, de meurtre et de tentative de meurtre avec un mobile terroriste", a-t-il indiqué dans un communiqué.

"L'enquête menée jusqu'à présent indique que le suspect pourrait être guidé par des raisons idéologiques", ajoute-t-il. "L'enquête se poursuit et d'autres motifs de l'attaque ne peuvent pas non plus être explicitement exclus", a-t-il toutefois ajouté.

Passants attaqués

Des témoins ont dit que le jeune homme avait attaqué des passants avec "deux grands couteaux" près du pont Erasmus, un secteur riche en cafés et bars et prisé pour les entraînements de sport. Un homme de 32 ans, originaire de Rotterdam, a été tué. Un Suisse de 33 ans, qui avait été hospitalisé pour blessures, est "sorti de l'hôpital", a dit le parquet.

L'agence de presse nationale ANP a cité des témoins affirmant que le jeune homme avait apparemment attaqué des personnes de manière aléatoire, peu après 20h00.

Arrêté par un prof de sport

Une des deux victimes a été poignardée dans un parking, l'autre à proximité, au pied du pont Erasmus, selon le média public NOS. Le suspect a lui été maîtrisé et arrêté par des passants et des policiers. "Il a également été blessé" et "transporté à l'hôpital après son arrestation", toujours selon la police.

Un professeur de sport qui donnait un cours près du pont Erasmus a déclaré jeudi soir à la NOS qu'il avait stoppé l'agresseur. "J'ai vu un homme avec deux longs couteaux poignarder un jeune homme", a-t-il raconté. "J'ai finalement réussi à le maîtriser".

ats/ami