Un mort et six disparus après le naufrage d'un bateau au large de la Sicile

Un mort, six disparus et quinze rescapés: un super-voilier de luxe battant pavillon britannique a fait naufrage dans la nuit de dimanche à lundi près de Palerme, en Sicile. Il a été surpris par une tempête soudaine, selon les secours.

"Ce matin vers 5h, suite à une violente tempête, un voilier de cinquante-six mètres battant pavillon britannique a coulé au large de Porticello", une ville côtière à environ quinze kilomètres à l'est de Palerme, ont indiqué les garde-côtes.

Douze passagers et dix membres d'équipage se trouvaient à bord, en majorité de nationalité britannique, selon les médias italiens. Quinze personnes ont été secourues et sept ont été dans un premier temps portées disparues, un membre d'équipage et six passagers, de nationalités britannique, américaine et canadienne.

Bébé secouru avec sa mère

Le corps d'un des sept disparus a ensuite été retrouvé dans l'épave du voilier, selon les garde-côtes. Huit naufragés ont été transportés vers des hôpitaux locaux. Selon les médias, un bébé a été secouru avec sa mère.

Des recherches impliquant un hélicoptère, des plongeurs et des navires des garde-côtes sont en cours autour de l'épave du bateau, localisée à cinquante mètres de profondeur.

Trombe marine

Selon les médias, le voilier stationnait à environ 700 mètres du port de Porticello lorsqu'il a été touché par une trombe marine, une colonne d'air et d'eau en rotation, un phénomène de plus en plus observé en Europe.

"J'étais chez moi quand la tornade a frappé. J'ai immédiatement fermé toutes les fenêtres. Puis j'ai vu le bateau, il n'avait qu'un mât, il était très grand. Je l'ai vu tout d'un coup couler", a raconté un pêcheur de Porticello témoin du drame.

Une enquête a été ouverte, sous la coordination de l'Autorité judiciaire de Termini Imerese.

