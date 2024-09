Un mort, 7 disparus et 60'000 évacuations au Japon après des pluies diluviennes

Une personne est morte et au moins sept autres sont portées disparues au Japon où les autorités ont ordonné samedi dans le centre du pays l'évacuation de plus de 60'000 habitants en raison d'inondations provoquées par de fortes pluies.

L'Agence météorologique japonaise a émis le niveau d'alerte le plus élevé pour de fortes pluies dans plusieurs villes de la préfecture d'Ishikawa, qui comprend les villes durement touchées de Suzu et Wajima. Les précipitations à Noto ont atteint plus de 120 millimètres par heure.

À Suzu, une personne est décédée et une autre est portée disparue après avoir été emportée par les eaux. Les autorités de la région d'Ishikawa ont précisé que sept personnes sont également portées disparues. Parmi elles figurent 4 ouvriers emportés par un glissement de terrain alors qu'ils travaillaient sur une route à Wajima.

Les villes de Wajima et Suzu font partie des plus durement touchées par le séisme de magnitude 7,5 du 1er janvier dernier, qui a fait au moins 236 morts dans le centre du Japon. La région se remet encore de cette catastrophe qui a rasé des bâtiments, ravagé des routes et causé un important incendie. Certaines digues ont aussi été fragilisées.

Evacuations

Par ailleurs, quelque 44'700 habitants de plusieurs villes du département d'Ishikawa ont été forcés de quitter la zone, ont indiqué des responsables locaux, et 16'700 autres ont été invités à évacuer les préfectures de Niigata et de Yamagata, au nord d'Ishikawa, selon l'agence de gestion des incendies et des catastrophes.

A 11h00 (04h00 en Suisse), des inondations avaient été confirmées sur une dizaine de rivières de la région, a déclaré Masaru Kojima, du ministère des Territoires.

Inondations et glissements de terrain

Trois d'entre elles ont débordé et les crues ont atteint des communes proches, a expliqué un responsable, ajoutant que les dégâts subis par les bâtiments et les infrastructures étaient en cours d'évaluation.

Selon le gouvernement d'Ishikawa, de nombreux bâtiments ont été inondés et des glissements de terrain ont bloqué certaines routes. Quelque 6000 foyers sont privés d'électricité.

afp/juma