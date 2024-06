Un Français travaillant pour le HD Centre de Genève arrêté à Moscou pour espionnage présumé

Un scientifique français travaillant pour le Centre pour le dialogue humanitaire (HD Centre) à Genève a été arrêté à Moscou pour espionnage présumé. Le comité d'enquête de l'Etat russe a fait savoir jeudi que l'homme avait tenté d'obtenir des informations sur l'armée et la technologie militaire en Russie, indique l'agence de presse allemande dpa.

Jeudi soir, le président français Emmanuel macron avait à tort affirmé qu'il oeuvrait pour une "ONG suisse" lancée "par "l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan", ce qui laissait penser à la Fondation Kofi Annan, dont le siège se trouve également à Genève.

Dans une brève déclaration aux médias, HD Centre confirme que son employé est bien celui qui a été interpellé. "Nous nous efforçons d’obtenir plus d'indications sur les circonstances et d'obtenir la libération" de ce Français, affirme l'organisation. Ce chercheur a encore par le passé collaboré avec d'autres entités genevoises, comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le dispositif "Small Arms Survey".

HD Centre accompagne de nombreux dialogues ou pourparlers de paix dans différents pays. Sur l'Ukraine, l'institution avait lancé le scénario d'un accord sur les exportations de céréales ukrainiennes et des engrais russes qui a été finalisé par l'ONU pour débloquer l'acheminement de denrées, notamment vers l'Afrique. Une approche qui avait alors permis d'éviter une crise alimentaire mondiale dans la première année de la guerre, avait estimé l'ONU.

Arrestation à Moscou

Le quadragénaire est conseiller sur la Russie et toute la région pour cette institution de diplomatie privée. Soupçonné d'espionnage, il se serait rendu à cette fin à plusieurs reprises à Moscou et aurait rencontré des citoyens russes.

Les autorités russes ont publié une vidéo de l'arrestation du Français, qui était alors assis dans un café moscovite. Arrêté selon la loi russe sur les "agents étrangers" qui l'aurait obligé à s'enregistrer en tant que tell, il est passible de cinq ans de prison.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Relations franco-russes tendues

Les relations entre Moscou et Paris se sont clairement tendues depuis qu'Emmanuel Macron tente d'organiser la résistance européenne contre la guerre d'agression de la Russie en Ukraine. Le président français n'exclut pas non plus d'envoyer des instructeurs militaires en Ukraine.

En arrêtant des étrangers, la Russie fait pression sur d'autres pays et utilise ces personnes comme monnaie d'échange. Selon les médias, un homme d'affaires russo-allemand a été arrêté fin mai à Saint-Pétersbourg pour trahison présumée. Interrogée par dpa, la société pour laquelle il travaillait à Cologne a confirmé son arrestation.

ats/ther