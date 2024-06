Un forum mondial pour bâtir un "marché africain du vaccin"

Bâtir "un marché africain du vaccin": plus d'un milliard de dollars ont été annoncés jeudi au sommet mondial de la vaccination pour accélérer la production de vaccins en Afrique, touchée actuellement par une épidémie de choléra.

Ce fonds d'environ 1,2 milliard de dollars (1,1 milliard de francs environ), présenté comme un "accélérateur de production de vaccins en Afrique sera une brique essentielle pour bâtir justement ce véritable marché africain du vaccin", a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron à l'ouverture du sommet mondial de la vaccination à Paris.

Trentaine de ministres présents

La Commission européenne assure "les trois-quarts de ces financements", a souligné le chef de l'Etat, hôte de ce sommet auquel participent quatre dirigeants africains (Botswana, Rwanda, Sénégal, Ghana), une trentaine de ministres, des représentants d'organisations internationales, d'entreprises pharmaceutiques, d'instituts de recherche et de banques.

L'Allemagne contribue à hauteur de 318 milliards de dollars à ce mécanisme, a détaillé le chancelier allemand Olaf Scholz en visio-conférence. La France s'engage à hauteur de 100 millions de dollars et le Royaume-Uni pour 60 millions de dollars, aux côtés d'autres financeurs tels que les Etats-Unis, le Canada, la Norvège, le Japon et la Fondation Bill Gates.

Ce dispositif "pourra devenir un catalyseur pour promouvoir l'industrie pharmaceutique en Afrique et favoriser la collaboration entre les Etats membres", a estimé le président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, alors que "le continent continue d'importer 99% de ses vaccins à des coûts exorbitants".

Ce Forum mondial de l'innovation et de la souveraineté vaccinales, co-organisé par la France, l'Union africaine et l'Alliance du vaccin, veut donner un coup de pouce aux fabricants de vaccins en Afrique.

Accès aux vaccins inégal sur le continent africain

La question de l'inégalité de l'accès aux vaccins sur le continent africain a été mise en lumière par la pandémie de Covid il y a quatre ans. Une production localisée un peu partout dans le monde est perçue comme une réponse aux prochaines pandémies.

L'Union africaine s'est fixé l'objectif de couvrir 60% des besoins vaccinaux par la production locale d'ici à 2040.

L'Alliance du vaccin, qui aide les pays à faible revenus à introduire des vaccins contre 20 maladies et à renforcer leur souveraineté sanitaire, a immunisé un milliard d'enfants depuis 2000. Et elle "va avoir besoin de 9 milliards de dollars" pour sa nouvelle campagne de financement de ses programmes de vaccination à partir de 2026 et jusqu'à 2030, a chiffré Sania Nishtar, la directrice de Gavi, devant les donateurs présents au forum. L'Alliance vise à vacciner un milliard d'enfants supplémentaire d'ici à 2030 grâce au soutien des donateurs.

Elle veut accélérer l'introduction des nouveaux vaccins et étendre la couverture des vaccins de routine. L'accent sera mis aussi sur le financement des vaccins contre le choléra, dont il faut continuer à augmenter la production pour faire face aux pénuries.

afp/fgn