Un candidat assassiné au Mexique quelques heures avant le début des élections fédérales

Un candidat à une élection locale a été abattu dans l'ouest du Mexique, quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote pour de vastes élections fédérales et régionales. Il s'agit du 26e candidat assassiné depuis le début de la campagne.

Israël Delgado, 35 ans, candidat à un mandat local dans l'État du Michoacan, a été attaqué par balles dans la nuit de samedi à dimanche près de chez lui, a rapporté le parquet local dans un communiqué.

Le pays est marqué par l'assassinat de plus d'une vingtaine de personnes qui briguaient des mandats locaux. Les cartels de la drogue et autres organisations criminelles font pression sur les partis afin de conserver leur influence. Selon les autorités, ils cherchent aussi à imposer leurs candidats, en interdisant aux autres de se présenter sous peine de mort.

Un candidat avait encore été tué vendredi dans l'Etat de Puebla (centre).

Vaste journée électorale

Ce 26e assassinat d'un candidat est survenu alors que près de 100 millions d'électrices et électeurs inscrits sont appelés aux urnes pour des élections présidentielle, législatives, sénatoriales, régionales et communales. Au total, plus de 18'000 mandats sont à pourvoir.

Sauf coup de théâtre, le pays devrait élire dimanche Claudia Sheinbaum, du Mouvement pour la régénération nationale (Morena) au pouvoir, qui deviendrait ainsi la première femme présidente dans l'histoire du Mexique, le plus grand pays hispanophone au monde où l'ONU décompte neuf à dix féminicides par jour.

En trois mois de campagne, l'ex-maire de Mexico (2018-2023) a régulièrement devancé très largement dans les sondages sa rivale de centre-droit Xochitl Galvez, soutenue par une coalition de trois partis. Les deux favorites ont voté à Mexico, tout comme l'outsider Jorge Maynez, 38 ans, représentant du minoritaire Mouvement citoyen (centre-gauche)

Les premiers bureaux de vote ont ouvert à 15h00 (heure suisse) dans la région de Cancun (sud-est, GMT-5) et les derniers, dans la région de Basse-Californie (nord-ouest), ont ouvert à 18h00.

La mairie de Mexico scrutée

Les Mexicaines et les Mexicains désignent également leurs maires, les Congrès de 30 de leurs 31 États, et huit sièges de gouverneurs. Le sort de la mairie de Mexico suscite particulièrement d'incertitude.

La mégalopole d'environ neuf millions d’habitants est gouvernée par la gauche depuis les premières élections démocratiques en 1997. Donnée perdante à la présidentielle, la droite rêve donc de conquérir la capitale pour en faire un contre-pouvoir, et envisager de reprendre le pouvoir dans le pays, la mairie de Mexico étant réputée pour être un tremplin vers le palais national. Les sondages donnent quelques points d’avance à la candidate de gauche, mais le scrutin devrait être serré.

jop avec afp