Un bracelet antidrogue fait fureur à Pampelune, en marge des fêtes de San Fermin

Au moins trois agressions sexuelles de "haute intensité" (agression à caractère sexuel et génital, incluant ou non une pénétration, ndlr) et plusieurs cas de "faible intensité" ont déjà été dénoncés depuis le début des fêtes de la San Fermin à Pampelune, par le mouvement féministe d'Irunea. Trois personnes ont aussi été arrêtées suite à ces agressions.

Une manifestation s'est tenue dimanche, organisée par le mouvement féministe de la ville, pour réitérer sa solidarité et son soutien aux femmes agressées. "Assez! L'attitude de certains hommes envers les femmes est inacceptable: attouchements, racolage, harcèlement, viols, insultes... Nous en avons assez des machos", a fait savoir Irunea dans une déclaration à la presse.

