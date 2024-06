Un an après la mutinerie, les hommes du groupe Wagner ont été repris en main par le Kremlin

Le 24 juin 2023, le monde assistait stupéfait à la tentative d'insurrection de la milice russe Wagner, en pleine guerre en Ukraine et avec Evguéni Prigojine à sa tête. Deux mois plus tard, celui-ci trouvait la mort dans un crash d'avion. Un an après, la milice a été dissoute et les combattants servent désormais les intérêts russes à travers le monde.

Il y a un an exactement, les chars des militaires du groupe Wagner paradaient dans la ville de Rostov, dont ils s'étaient emparés, tout en se préparant à avancer vers Moscou. Cette mutinerie avortée est considérée comme une tentative de coup d'Etat par le régime russe. L'action de Wagner est vite réprimée et, quelques heures après, un accord est conclu en échange de garanties de sécurité pour Evguéni Prigojine – l'homme fort du groupe – et ses hommes. >> Retrouver le suivi des événements du 24 juin 2023 : Evguéni Prigojine annonce le retrait de ses troupes "pour éviter un bain de sang" Pourtant, deux mois plus tard, l'oligarque et ancien proche de Vladimir Poutine perd la vie dans un accident d'avion suspect. Son groupe a été de facto refondé et placé sous l'autorité du ministère russe de la Défense, celui-là même que les rebelles critiquaient pour sa corruption, son incompétence et les lenteurs de sa logistique. >> Lire aussi : En Russie, le partage des restes du groupe paramilitaire Wagner Milice dissoute, soldats replacés Aujourd'hui, les mercenaires ne sont plus présents sur les champs de bataille ukrainiens. Pour autant, Wagner reste très actif, notamment dans le domaine de la désinformation. Le groupe avait déjà cherché à influencer des élections américaines, comme la présidentielle de 2016. En Europe, les processus démocratiques ont, eux aussi, été la cible d'ingérences. On peut citer notamment les dernières élections européennes. Les Russes – notamment le groupe Wagner – ont des canaux d’influence sur les réseaux sociaux Dimitri Zufferey, journaliste recherchiste à la RTS "On sait que les Russes – notamment le groupe Wagner – ont des canaux d'influence sur les réseaux sociaux" notamment, détaille Dimitri Zufferey, journaliste recherchiste à la RTS et coauteur du livre "Wagner: Enquête au coeur du système Prigojine". Placement stratégique en Afrique Le Mali et la Centrafrique. [RTS] Au Mali et en Centrafrique, une nouvelle structure paramilitaire prénommée "Africa Corps" est née des cendres de Wagner. Sous le contrôle du pouvoir russe, elle joue un rôle de bras armé pour les dictateurs locaux. En échange d’un accès aux matières premières, ses hommes n'hésitent pas à commettre des exactions contre des civils. Plusieurs milliers de mercenaires appartenant à l'Africa Corps seraient également arrivés en Libye entre février et avril. Grâce à cela, "la Russie a un accès géostratégique facilité à ce pays", et par la même occasion à ses énormes ressources en pétrole, analyse Dimitri Zufferey. Sans oublier que le pays offre une porte d'accès au Vieux Continent via la Méditerranée. "Cela peut potentiellement faciliter l’ouverture d’un couloir migratoire", souligne encore le journaliste. L’intérêt pour la Russie étant de continuer à déstabiliser l'Europe. >> Lire aussi : Le patron de Wagner Evguéni Prigojine en Afrique "pour la grandeur de la Russie" Sujet TV: Sarah Jelassi Adaptation web: doe