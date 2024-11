Trois grands médias se détournent de X, le réseau social d'Elon Musk, qu'ils jugent "toxique"

Vu comme un eldorado par les médias quand il s'appelait Twitter, le réseau social X d'Elon Musk est devenu pour certains d'entre eux un "cauchemar informationnel": trois grands journaux viennent de le quitter en l'accusant de propager la désinformation.

Le quotidien britannique The Guardian a annoncé mercredi sur son site qu'il ne publierait plus sur cette "plateforme médiatique toxique" exploité par le milliardaire Elon Musk pour "influencer le discours politique". Le média fustige également les contenus promus sur le réseau social, à caractère raciste ou comportant des théories du complot en provenance de l'extrême droite.

Il a été suivi jeudi par le journal espagnol La Vanguardia puis vendredi par le Suédois Dagens Nyheter. Le rédacteur de ce dernier, Peter Wolodarski, a considéré que la plateforme d'Elon Musk "a de plus en plus fusionné avec ses ambitions politiques et celles de Donald Trump, tandis que le climat sur X est devenu plus dur et plus extrême", dans un article publié sur X.

Les médias, les "ennemis" de Donald Trump

"On peut s'attendre à ce que d'autres éditeurs de presse quittent X", a estimé Stephen Barnard, chercheur à l'université américaine Butler. Leur nombre dépendra des actions de l'administration Trump et d'Elon Musk, adversaire revendiqué des médias, qui vient d'être élu au sein d'une commission pour diminuer les dépenses publiques, fait valoir le sociologue.

Donald Trump, dans son discours de victoire lors de la présidentielle américaine, avait décrit les médias comme des membres du "camp ennemi". Une semaine avant l'élection, un de ses avocats avait également menacé le New York Times et la maison d'édition Penguin Random House de poursuites judiciaires en raison d'articles critiquant le républicain, a révélé jeudi le Columbia Journalism Review.

Des poursuites ont aussi été engagées contre CBS News, le Washington Post et le Daily Beast.

Une alternative à X?

Le réseau social américain Bluesky, revendiqué comme une alternative à X, a annoncé vendredi avoir enregistré un million de nouveaux utilisateurs depuis les élections américaines.

Initialement créé et financé par Twitter lui-même, quand le réseau était alors dirigé par son cofondateur Jack Dorsey, Bluesky est devenu indépendant en 2022 et s'est ouvert au grand public en février 2023. Le réseau revendique 16 millions d'utilisateurs, une forte croissance pour une plateforme qui en comptait 10 millions mi-septembre.

Selon le chercheur Alex Burns, interrogé par The Guardian, le réseau social représente un "refuge" pour les utilisatrices et utilisateurs cherchant une plateforme avec la même expérience que Twitter offrait, mais sans la désinformation, les discours de haine ou encore la propagande d'extrême droite.

Mérande Gutfreund avec agences