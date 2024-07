Avions cloués au sol, trains à l'arrêt, bourses affectées, problèmes dans des hôpitaux: des pannes géantes affectent de nombreux services à travers le monde vendredi. Elles pourraient être liées à un problème technique détecté dans un logiciel de sécurité. Microsoft dit prendre des mesures.

>> Lire le suivi des nouveaux développements : Trains, avions, bourses, une série de pannes informatiques frappe le monde entier

Le plus important opérateur ferroviaire britannique a tout d'abord annoncé être affecté par des problèmes informatiques conduisant à des annulations. La Bourse de Londres et l'aéroport de Berlin ont fait état de problèmes similaires.

L'ensemble des aéroports espagnols, l'aéroport d'Amsterdam et celui de Hong Kong, Air France, Ryanair et des compagnies aériennes indiennes ont aussi annoncé des pannes informatiques. Les principales compagnies aériennes américaines ont également décidé de clouer leurs vols en raison d'un "problème". Des entreprises australiennes ont aussi été touchées, notamment l'aéroport de Sydney et la TV ABC.

Microsoft "prend des mesures"

L'origine de ces pannes demeure mystérieuse, mais le géant de la tech Microsoft a indiqué qu'il prenait des "mesures d'atténuation" après une panne qui a touché plusieurs entreprises. Dans un message intitulé "Dégradation du service", la firme américaine indique que les utilisateurs "peuvent être dans l'incapacité d'accéder à diverses applications et services Microsoft 365".

Microsoft ajoute rester "mobilisé pour gérer cet événement avec la plus haute priorité et en urgence, tout en continuant à traiter l'impact persistant pour les applications Microsoft 365 restantes qui sont dans un état dégradé".

"Problèmes informatiques étendus"

"Nous connaissons actuellement des problèmes informatiques étendus sur notre réseau", ont annoncé les quatre compagnies ferroviaires du groupe Govia Thameslink Railway. "Nos équipes informatiques enquêtent activement pour déterminer la cause première du problème", expliquent-elles, ajoutant que de "potentielles annulations de dernière minute" sont à attendre, les compagnies ne pouvant accéder à certains systèmes concernant les conducteurs.

"Pour l'instant, nous avons juste comme information que nous avons un incident technique et que par conséquent, il y a des retards dans l'enregistrement et que le service aérien a dû être suspendu jusqu'à 10 heures", a expliqué la porte-parole,

boi avec afp