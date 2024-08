Tous les corps ont été retrouvés après le naufrage d'un yacht en Sicile

Les pompiers italiens ont retrouvé vendredi en milieu de journée le corps de la fille du magnat britannique de la tech Mike Lynch, dernière disparue du naufrage du yacht survenu lundi en Sicile, qui a fait sept morts au total.

Après la découverte d'un premier corps lundi, celui du cuisinier de bord, trois hommes et trois femmes étaient portés disparus à la suite du naufrage du "Bayesian" lundi à l'aube au large de Porticello, près de Palerme. Le corps de Mike Lynch, 59 ans, a été récupéré jeudi.

Ce richissime homme d'affaires, surnommé le "Bill Gates britannique", fêtait avec ses amis, collaborateurs et avocats, sa relaxe en juin dans un procès pour fraude aux Etats-Unis qui aurait pu lui coûter des années de prison.

Sept morts

Sa fille Hannah, 18 ans, venait de passer ses examens de fin d'année et avait obtenu une place pour étudier la littérature anglaise à l'université d'Oxford, ont rapporté les médias britanniques.

Parmi les victimes figurent Jonathan Bloomer, le président du conseil d'administration de Morgan Stanley International - une branche de la banque américaine - et de l'assureur Hiscox, ainsi que son épouse Judy et Chris Morvillo, un avocat qui a défendu Mike Lynch dans son procès aux Etats-Unis, et son épouse Neda.

L'identification officielle des corps et les autopsies devraient commencer après le transfert du dernier corps retrouvé à la morgue d'un hôpital de Palerme.

Des questions en suspens

Le luxueux super voilier de 56 mètres a sombré en quelques minutes lundi à l'aube après le passage soudain d'une tornade. Quinze personnes ont été sauvées, dont six passagers.

La vitesse à laquelle le yacht a coulé et le fait que les autres bateaux autour de lui n'aient pas été touchés soulèvent des questions, notamment celle de savoir si la quille lestée, qui fait contrepoids à l'imposant mât, était abaissée ou relevée au moment de la tempête.

