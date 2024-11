Téléphoner à vélo peut désormais vous mener en prison au Japon

Depuis vendredi, utiliser son téléphone portable à vélo est désormais passible d'une peine de prison de six mois au Japon. Le gouvernement veut endiguer l'augmentation des accidents de la route impliquant des cyclistes.

"Passer un appel avec un smartphone dans votre main en pédalant, ou regarder l'écran, est désormais interdit et sujet à des punitions", peut-on lire désormais sur les tracts de l'Agence nationale de la police japonaise.

Les cyclistes qui dérogent à cette révision de la loi sur la circulation routière sont passibles d'un maximum de six mois de prison ou d'une amende allant jusqu'à 100'000 yens (environ 570 francs).

L'alcool également dans le viseur

Contrairement à de nombreux pays, faire du vélo sur le trottoir est autorisé et même courant au Japon. Et selon le gouvernement, certains accidents provoqués par des cyclistes qui regardaient leur écran ont déjà tué des piétons. Et si le nombre total d'accidents de la route décline dans le pays, ceux impliquant des cyclistes sont en hausse.

Par ailleurs, selon la nouvelle loi, un cycliste qui conduit en état d'ivresse risque jusqu'à trois ans de prison ou une amende allant jusqu'à 500'000 yens. Et ceux qui offrent des boissons alcoolisées à des cyclistes encourront jusqu'à deux ans de prison et 300'000 yens d'amende.

ats/jop