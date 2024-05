Surfréquentation à l'Everest: six alpinistes chutent lors d'un embouteillage au sommet

Ces images reviennent désormais chaque printemps: des centaines de personnes bloquées dans un embouteillage géant sur le toit du monde. Pourtant, rester dans la "zone de la mort" augmente le risque de mal d'altitude, car l'oxygène se fait rare. Cette année, la saison d'ascension de l'Everest, qui s'achève fin mai, a encore été endeuillée.

La saison 2024 d'ascension de l'Everest (avril à fin mai) a été marquée par de multiples records, mais aussi un bilan de huit morts, a annoncé le ministère du Tourisme népalais.

Tout comme la reine de montagne, qui culmine à 8849 mètres d'altitude, la fréquentation donne le vertige: plus de 600 alpinistes et guides ont atteint le sommet de l'Everest durant cette saison, a indiqué le ministère. Les chiffres exacts doivent encore être vérifiés.

Cette année, le bilan de huit morts est moins meurtrier que celui de 2023 (18 morts). Mais la semaine dernière, un bouchon a causé la chute de six grimpeurs. Ils se sont fait surprendre quand un morceau de corniche a cédé sous leurs pieds. Quatre d’entre eux ont été sauvés par leur corde, deux sont encore portés disparus.

Si tout le monde tente l’Everest en même temps, ça sera dramatique Tendi Sherpa, chef d'expédition à l'Everest

Des guides expérimentés tirent la sonnette alarme et avertissent des conséquences dangereuses de cette course à l'ascension: "Si tout le monde tente l'Everest en même temps, ça sera dramatique", prévient Tendi Sherpa, un guide habitué qui a gravi le toit du monde 14 fois.

Tous au sommet!

De plus en plus d'ascensionnistes plus ou moins entraînés se lancent ce défi fou de gravir le toit du monde, à tel point que les bouchons au sommet deviennent fréquents.

La fenêtre pour tenter l'ascension est en effet assez courte – plus ou moins un mois. Durant cette période, les alpinistes se ruent en même temps vers l'Everest "quand il fait beau", constate encore le guide Vinayak Malla.

Preuve de l'engouement que génère ce mont mythique, même le Youtubeur français Inès Benazzouz, alias "Inoxtag", a tenté sa chance cette année.

Pour limiter les expéditions en masse et protéger l'environnement, la Cour suprême du Népal a ordonné fin avril au gouvernement de restreindre le nombre des permis délivrés pour l'ascension de l'Everest. Le pays en accorde actuellement à tous ceux qui souhaitent escalader le célèbre sommet et sont prêts à débourser 11'000 dollars.

Sujet: Martin Hebert

Adaptation web: doe avec afp