Steve, le candidat aux élections législatives britanniques généré par l'IA

Les électeurs de Brighton Pavilion, une circonscription de la ville balnéaire anglaise de Brighton, pourraient élire ce qui est présenté comme le premier parlementaire au monde doté d'une intelligence artificielle lors du scrutin législatif national ce jeudi.

Steve Endacott, un homme d'affaires de 59 ans, figure parmi les centaines de candidates et candidats aux élections législatives britanniques du 4 juillet. Mais contrairement aux autres, il a choisi un avatar généré par l'IA pour le représenter sur son tract de campagne. Steve Endacott explique que sa frustration à l'égard de la "politique standard" l'a poussé à se porter candidat indépendant pour la circonscription de Brighton Pavilion.

"Nous lançons un parti. Nous allons recruter d'autres candidats IA dans tout le pays après cette élection et nous considérons cela comme le lancement, la pierre angulaire de quelque chose de grand et de démocratique", a-t-il déclaré. Son parti s'appelle "Smarter UK", avec le slogan: "Smarter Policies for the People, by the People" ("Des solutions plus intelligentes pour les citoyens, par les citoyens").

Steve Endacott, dont la société Neural Voice anime son alter ego IA, a développé un système participatif pour recueillir les opinions, les idées et les revendications des électeurs potentiels.

Sur son site, les citoyens peuvent s'inscrire en tant que "créateurs", ce qui leur donne le pouvoir d'exprimer leurs points de vue et d'écrire des propositions de lois. Ils peuvent également choisir d'être "validateurs" et voter pour les politiques proposées. Cette matière est ensuite recueillie pour former une base de données sur laquelle "AI Steve" peut s'appuyer.

"AI Steve" ne siègera pas

"AI Steve", le nom qui figurera sur les bulletins de vote, dialogue en temps réel avec les habitants sur des sujets tels que les droits LGBT+, le logement, la collecte des déchets et l'immigration. L'avatar propose ensuite des mesures politiques avant de demander des suggestions. Il a été programmé pour pouvoir tenir jusqu'à 10'000 conversations en même temps.

La Commission électorale chargée de surveiller les scrutins a déclaré qu'en cas de victoire, c'est Steve Endacott en personne, et non sa version IA, qui serait élu député. Cette clarification souligne que, malgré l'innovation technologique, la responsabilité finale repose toujours sur un être humain.

L'initiative de Steve Endacott n'est pas isolée. Aux Etats-Unis, dans le Wyoming, Victor Miller, un candidat à la mairie de sa ville, envisage également de confier une grande partie de son travail à une IA s'il est élu.

