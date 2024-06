Stefano Toscano: la prolongation "des conflits" complexifie le déminage

Dans le monde, la tendance à l'utilisation des armes à sous-munitions et des bombes est à la hausse. Un bilan que le directeur du Centre international de déminage humanitaire (GICHD), Stefano Toscano, justifie par la persistance des conflits "dans le temps" et l'évolution des typologies de mines.

Jamais le GICHD n'a eu autant de travail. "Un tiers des pays du monde sont encore contaminés par les engins explosifs", constate son directeur Stefano Toscano au micro de La Matinale. Et de nouveaux terrains s'ajoutent à la liste en raison des conflits qui règnent dans "plusieurs régions du monde", note-t-il.

Celui qui quittera bientôt son poste pour rejoindre Madagascar en tant qu'ambassadeur pour la Suisse explique ce bilan par le fait qu'"aujourd'hui, les conflits durent dans le temps. Des années, voire des décennies". En conséquence, l'organisation "ne peut pas attendre leur fin pour intervenir, c'est un impératif humanitaire d'intervenir pendant le conflit", soutient-il. Alors qu'avant, le déminage était une "action post-conflictuelle".

Stefano Toscano accuse aussi les groupes armés d'augmenter cette prolifération de terrains contaminés. Il est important de leur "rappeler leur responsabilité", dit-il.

Ils utilisent des mines antipersonnel et les fabriquent de manière artisanale, ce qui rend le déminage "plus difficile", car leurs armes ne correspondent pas aux "standards". Daesh piège par exemple des frigos avec des explosifs.

Les mines "paralysent la société"

La production et l'utilisation des bombes et armes à sous-munitions sont interdites par le droit humanitaire international, notamment la Convention d'Ottawa et celle d'Oslo, précise Stefano Toscano. Selon lui, le droit international humanitaire demande de tenir compte d'une distinction "entre les objectifs civils et militaires".

En plus de causer des victimes, les mines "paralysent la société", regrette le Tessinois. On estime que dans le monde, 60 à 70 millions de civils sont concernés.

"Leur présence est un obstacle à la vie quotidienne, à l'accès aux terrains agricoles par exemple et aux infrastructures essentielles comme les hôpitaux et les écoles", souligne-t-il.

Mais "là où il y a des combats, le déminage humanitaire n'est pas possible", relève encore l'invité de la RTS, puisqu'"il s'agit de déminage militaire", ce que son organisation ne fait pas.

L'importance de la Suisse

En Ukraine, où est actif le GICHD, "la situation est sans précédent". Le pays est celui qui compte le plus de mines depuis la Seconde Guerre mondiale. "On parle d'au moins 155'000 km2 de terrains contaminés." Des mines qui proviennent aussi bien de la Russie que de l'Ukraine.

Si le GICHD est aussi efficace, c'est grâce au soutien de la Suisse, salue Stefano Toscano. "On a augmenté notre action ces deux dernières années" et c'est "aussi grâce au soutien de la Suisse".

"La Suisse est un acteur très engagé dans le déminage humanitaire", poursuit-il. "Le centre est le résultat d'une initiative suisse il y a 25 ans, (qui avait vocation à) aider la mise en oeuvre des accords d'Ottawa. Elle reste notre bailleur de fonds principal. Le Conseil fédéral a décidé de mettre 100 millions de francs à disposition du déminage pour l'Ukraine."

Et d'ajouter que Genève est la "ville de l'humanitaire, du désarmement", car ce sont là que se tiennent toutes les discussions dans le cadre des accords d'Ottawa et d'Oslo.

Déminage au service de la paix

Pour Stefano Toscano, "le déminage humanitaire peut servir à promouvoir la paix".

Il estime ainsi que, même s'il ne fait pas partie du programme du Sommet pour la paix du Bürgenstock, le sujet est "dans l'intérêt de toutes les parties et peut être utilisé pour accroître la confiance dans le cadre de négociations de paix". Peut-être la Russie et l'Ukraine pourraient-elles trouver un accord dans ce sens?

L'invité de la RTS donne l'exemple des négociations de paix entre le gouvernement colombien et les Farc. "Les deux parties ont lancé des projets de déminage en Colombie pour montrer qu'une collaboration est possible."

"On est dans un monde qui parle beaucoup de guerre et trop peu de paix" alors que "c'est important" de parler de la paix, note-t-il.

Le directeur du GICHD conclut tout de même sur une lueur d'espoir: "la détermination à terminer le travail reste".

