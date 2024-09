Shigeru Ishiba va remplacer Fumio Kishida au poste de Premier ministre du Japon

Shigeru Ishiba va devenir Premier ministre du Japon après son élection vendredi à la tête du Parti Libéral-Démocrate (PLD), la formation au pouvoir. Le politicien de 67 ans succède à Fumio Kishida, qui ne s'était pas représenté.

Shigeru Ishiba, qui en était à sa cinquième tentative, a battu Sanae Takaichi, qui ambitionnait d'être la première femme à occuper ce poste, en finale de cette élection sur deux tours.

Visiblement ému à l'annonce des résultats, Shigeru Ishiba a enlevé ses lunettes pour rapidement essuyer quelques larmes.

"Regagner la confiance du peuple"

"Le président (du PLD) Kishida a pris la décision de regagner la confiance du peuple afin que le PLD puisse renaître. Nous devons répondre à cette décision comme un seul homme. Je ferai de mon mieux pour dire la vérité avec courage et sincérité et pour faire de ce pays un endroit sûr et sécurisé où chacun peut à nouveau vivre avec le sourire", a-t-il déclaré dans la foulée devant les membres du parti réunis à Tokyo.

Ce changement de Premier ministre ne devrait cependant pas avoir de conséquences majeures sur la politique actuelle du Japon.

Des tensions avec la Chine

Shigeru Ishiba, qui prendra officiellement ses fonctions de chef du gouvernement le 1er octobre, fera face aux mêmes problématiques internes d'un pays englué dans une économie qui peine à repartir et à la gestion des tensions internationales avec ses voisins chinois et nord-coréens.

Les relations entre Tokyo, allié de Washington, et Pékin connaissent régulièrement des périodes de tension, alimentées par des ambitions géopolitiques rivales, des querelles territoriales en mer de Chine orientale et de vives rancœurs historiques.

Et les nombreux incidents militaires de ces derniers mois sont venus alourdir encore un peu les relations entre les deux pays. A l'image du récent et inédit passage d'un porte-avions chinois entre des îles japonaises auquel Tokyo a répliqué en faisant traverser, pour la première fois aussi, le détroit de Taïwan à l'un de ses navires de guerre.

Cinq fois candidat

Ancien ministre de la Défense et de l'Agriculture, Shigeru Ishiba avait tenté à quatre reprises de devenir chef du parti, mais son impopularité auprès de ses collègues parlementaires l'avait grandement desservi jusque-là. A l'issue du second tour de l'élection vendredi, Shigeru Ishiba a enfin décroché le poste qu'il convoitait. Il a obtenu 215 voix contre 194 à sa rivale.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida entouré de Sanae Takaichi (g) et de Shigeru Ishiba (d), lors de l'élection de ce dernier au poste de chef du PLD, le 27 septembre 2024 à Tokyo. [KEYSTONE - HIRO KOMAE / POOL]

Avec une vision ancrée dans la tradition, celui qui fut longtemps considéré comme l'éternel numéro deux a dit pendant cette campagne souhaiter s'attaquer à des problèmes sociaux difficiles tels que les réformes politique et agricoles et les questions de sécurité nationale.

afp/ami