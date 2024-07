Shein, ces vêtements bon marché... et remplis de produits toxiques

"Bon marché et remplis de produits toxiques": c'est ce que conclut le magazine allemand de défense des consommateurs Öko-Test au sujet des vêtements de la marque Shein. De nombreux habits achetés sur la plateforme de fast fashion contiendraient en effet des produits interdits ou dépassant largement les normes de l'Union européenne.

Des métaux lourds, des produits chimiques dangereux pour l'environnement, mais aussi pour ceux qui fabriquent ou portent les habits achetés sur le site de Shein. Le magazine allemand Öko-Test a trouvé ces substances dans les deux tiers des vêtements testés, aussi bien pour adultes que pour enfants et même pour bébés. Ce n'est pas le premier test de ce genre, mais ses résultats sont encore plus accablants.

Ces révélations ne devraient cependant pas freiner la croissance spectaculaire de Shein et des autres plateformes chinoises d'e-commerce en Europe et en Suisse, selon Alexandra Scherrer, qui dirige la société de conseil Carpathia. Elle a publié un classement qui montre que Shein, Temu et AliExpress ont ensemble enregistré des ventes d'un milliard en Suisse en 2023.

Les raisons du succès

C'est particulièrement frappant pour Temu, qui est devenu accessible en Suisse l'an dernier et qui compte déjà 350 millions de chiffre d'affaires. Du jamais vu, selon Alexandra Scherrer.

"Dans la période actuelle, ce qui intéresse encore beaucoup les gens, ce sont les prix. Et Temu et Shein sont incroyablement bon marché. Peut-être aussi que les consommateurs ne sont pas suffisamment informés des dangers. Et puis les plateformes livrent aussi beaucoup plus vite qu'avant", a-t-elle expliqué lundi dans La Matinale de la RTS.

Les commerçants suisses essaient pourtant de s'opposer à ce qu'ils considèrent comme de la concurrence déloyale. Leur association, Swiss Retail, s'était plainte auprès du Seco ce printemps des pratiques de Temu.

Sujet radio: mf

Adaptation web: Julien Furrer