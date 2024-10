Salomé Zourabichvilii: Les fraudes électorales en Géorgie ont été "inspirées et soutenues par la Russie"

Pour Salomé Zourabichvilii, présidente pro-européenne de Géorgie, il ne fait aucun doute que la Russie "a inspiré et aidé" à commettre des fraudes "totales" lors des élections remportées dimanche par le parti au pouvoir pro-russe. Au micro de la RTS, la dirigeante s'est néanmoins montrée confiante dans l'avenir européen de son pays.

En Géorgie, les élections législatives ont donné dimanche la victoire au Rêve géorgien, parti au pouvoir piloté par l'oligarque pro-russe Bidzina Ivanichvili. La présidente pro-européenne du pays, Salomé Zourabichvilii, en rupture avec son propre gouvernement, dénonce une opération spéciale russe et une forme moderne de guerre hybride contre le peuple géorgien.

>> Lire : Fraudes électorales dénoncées et manifestations en Géorgie après les élections législatives

"La Russie a inspiré [cette fraude] et a sans doute aidé", affirme-t-elle d'emblée mardi, lors d'une interview accordée à l'émission Tout un monde de la RTS. "Le parti au pouvoir a utilisé une sophistication dans la violation de ces élections qui a pris tout le monde au dépourvu."

"Les autorités ont manifestement planifié de longue date une violation non seulement systémique, utilisant plusieurs fraudes dont certaines ont pu être connues dans le passé, mais également massive, avec l'utilisation pour la première fois en Géorgie du vote électronique, sous le contrôle d'une commission électorale centrale complètement dominée par le parti au pouvoir et sur laquelle les organisations non gouvernementales, très entravées dans leur fonctionnement depuis la loi [sur l'influence étrangère], n'avaient aucune emprise", poursuit Salomé Zourabichvilii.

>> Lire aussi : Le Parlement géorgien adopte la loi controversée sur "l'influence étrangère"

Des fraudes "totales"

Pour la présidente, les fraudes lors de ces élections ont été "tellement totales dans toutes les régions qu'elles n'ont pas suffi à contrebalancer la mobilisation de la population", pourtant "très largement" pro-européenne malgré le programme du Rêve géorgien qui "aurait pu séduire".

"C'est ce caractère total qui me fait dire qu'il y a un soutien [russe], qui est très proche du milieu dirigeant et dont l'intérêt est de voir la Géorgie s'éloigner de l'Europe."

Le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidzé assure de son côté que l'adhésion à l'Union européenne reste une priorité et qu'elle sera effective d'ici 2030. Mais pour Salomé Zourabichvilii, il faut plutôt croire les dirigeants européens, "qui ont très clairement dit que si les élections n'étaient pas démocratiques et transparentes, il n'y avait aucun moyen que la Géorgie continue sa voie européenne".

>> Lire à propos de la situation politique en Géorgie : Des élus qui se battent, une "loi russe", une présidente esseulée: comment la Géorgie en est arrivée là?

"L'élection n'est pas terminée"

L'ancienne diplomate française garde toutefois espoir sur un rapprochement de son pays avec l'Europe et mise sur la population géorgienne. "Rien n'est encore joué. L'élection n'est pas terminée, il peut encore y avoir beaucoup de changements", affirme-t-elle, confiante.

"La parole, c'est tout ce que m'a laissé la Constitution telle qu'elle a été retravaillée par les autorités. Mais la parole est très forte, tout comme la volonté de la population d'affirmer son européanité", souligne encore Salomé Zourabichvilii, qui cite également le soutien des "partenaires européens et américains".

Désormais en Géorgie, les organisations non gouvernementales et certains partis travaillent à trouver des preuves de fraudes lors des élections, notamment sur le système électronique. L'Union européenne et les Etats-Unis ont également demandé une enquête.

>> Le sujet de Forum sur l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui dénonce des irrégularités lors des élections géorgiennes : L'OSCE dénonce des irrégularités lors des élections en Géorgie / Forum / 2 min. / dimanche à 18:00

Propos recueillis par Eric Guevara-Frey

Adaptation web: iar