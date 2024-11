Saisie record de 13 tonnes de cocaïne en Espagne, le tout caché dans une cargaison de bananes

La police espagnole a annoncé mercredi la saisie record de 13 tonnes de cocaïne dans un port andalou. La drogue était camouflée parmi des bananes dans un conteneur en provenance d'Equateur.

Des lignes et des lignes de cartons ont été exposées mercredi, sous l'oeil vigilant des forces de l'ordre.

Cette saisie record – 13 tonnes de cocaïne – a été effectuée le 14 octobre dans le port d'Algésiras, en Andalousie. Le conteneur en question était destiné "à un importateur espagnol qui recevait, depuis des années, de grandes quantités de fruits de l'Equateur", a précisé la police.

Il s'agit de "la plus grande saisie de l'histoire du trafic de drogue en Espagne" et d'une" des plus grandes saisies au niveau mondial", selon la police espagnole.

Le précédent record en Espagne datait d'août 2023, avec la découverte de 9,5 tonnes de cocaïne dans un conteneur qui provenait également de l'Equateur.

afp/doe