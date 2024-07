Sabotage de réseaux de fibre optique dans plusieurs départements français

Dans la nuit de dimanche à lundi, des réseaux de fibre optique ont été saboté en France. Plusieurs opérateurs ont été touchés, notamment Free et SFR. La région parisienne a été épargnée. Les auteurs sont pour l'heure inconnus.

"Des sabotages nocturnes" touchant les réseaux de fibres optiques de plusieurs opérateurs français ont été commis dans la nuit de dimanche à lundi dans six départements, a-t-on appris lundi de source policière. Paris, qui accueille en ce moment même les Jeux olympiques, n'est pas touché, a ajouté la même source, en précisant que les départements concernés sont les Bouches-du-Rhône, l'Aude, l'Oise, l'Hérault, la Meuse et la Drôme.

"Des dégradations commises dans plusieurs départements cette nuit ont affecté nos opérateurs de télécommunications", a écrit sur X la secrétaire d'Etat chargée du Numérique Marina Ferrari. "Elles ont des conséquences, localisées, sur l'accès à la fibre, la téléphonie fixe et la téléphonie mobile." "Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes lâches et irresponsables", a ajouté la secrétaire d'Etat.

Plus tôt, le journal Le Parisien et BFMTV avaient rapporté que des infrastructures appartenant à SFR et Bouygues Telecom avaient été vandalisées dans le sud de la France, dans la Meuse ainsi que dans l'Oise. SFR et Bouygues n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

agences/itg