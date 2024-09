Reportages en Pennsylvanie, l'Etat pivot que cajolent Donald Trump et Kamala Harris

L'élection se jouera dans une poignée "d'Etats pivots", dont la Pennsylvanie, qu'on surnomme the "Keystone State". Ses grands électeurs, au nombre de 19, reviendront tous au candidat qui remporte le scrutin dans cet Etat du nord-est, le cinquième du pays en termes de population.

Donald Trump et Kamala Harris ne peuvent donc en aucun cas le négliger. C'est d'ailleurs dans sa plus grande ville, Philadelphie, qu'ils ont tenu leur premier débat télévisé.

Le milliardaire avait remporté la Pennsylvanie d'un cheveu lorsqu'il avait été élu en 2016. Quatre ans plus tard, l'Etat tombait dans le giron démocrate, avec une avance d'un peu plus d'1% des suffrages. Aujourd'hui, il penche de plus en plus du côté des républicains, surtout dans les régions frappées par la désindustrialisation.

Reportages et interviews de Cédric Guigon, Jordan Davis et Eric Guevara-Frey

Edition web: Antoine Michel