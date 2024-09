Reportage dans la plus vaste halle de ski au monde, à Shanghai

La plus vaste station de ski intérieure du monde a ouvert ses portes début septembre dans la mégapole de Shanghai, au bord de la mer de Chine orientale. Comme d'autres déjà construites ou en travaux, elle veut donner le goût de la neige à des millions de Chinois.

Ce frigo géant de plus de 100'000 mètres carrés s'ajoute aux dizaines d'autres infrastructures du genre sorties de terre en Chine ces dernières années sous l'impulsion des autorités. Elles ambitionnent de faire du pays une "nation des sports d'hiver".

D'une taille supérieure à 14 terrains de football, la nouvelle halle de Shanghai contient trois pistes de ski d'environ 300 mètres de long qui s'entrecroisent, certaines construites sur pilotis.

Fausse montagne et piste sur pilotis. [AFP - HECTOR RETAMAL]

On parvient à leur sommet en empruntant un télésiège, une télécabine ou un funiculaire. Seul le dénivelé ne constitue pas un record: avec 60 mètres, il reste inférieur, notamment, à la célèbre halle construite en 2005 à l'intérieur du "Mall of the Emirates" de Dubaï et ses 85 mètres de différence d'altitude.

Des pistes de luges et plusieurs espaces de jeux complètent l'espace, avec une fausse montagne aux allures de Cervin et un château encerclé par les pistes.

Reproduction d'un village alpin

Des pistes sont dédiées à la luge. [RTS - Michael Peuker]

A l’extérieur de l’imposant bâtiment, le thermomètre affiche plus de 31 degrés. Après avoir franchi une succession de portes coulissantes, les clients se retrouvent nez-à-nez avec une armée d’employés, tout sourire derrière une vaste allée de comptoirs. Sur le ticket d’entrée, un code QR contient les informations cruciales: taille, poids, niveau de ski. Le matériel est distribué en conséquence.

Les combinaisons sont acheminées via un système de rails suspendus au plafond. Une fois vêtus, les skieurs se dirigent vers une seconde rangée de caisses pour récupérer leurs skis, chaussures, snowboards, casques et bâtons. "C'est ma première fois à l'intérieur! Chaque année, je fais du snowboard au nord de la Chine. L'hiver, j'y vais pratiquement une fois par mois. Mais ici, je pourrai venir toutes les semaines", se réjouit Jeff. Debout dans le vestiaire, ce jeune Shanghaien sort fièrement sa planche d'un grand sac de voyage. Comme les plus aguerris, il dispose de son propre équipement.

Parés à affronter la température hivernale, les skieurs se dirigent vers le sas d’entrée. De l'autre côté de cette barrière thermique, les visiteurs plongent dans un froid d'environ -6 degrés. Le contraste avec l’extérieur est saisissant.

Le "village départ" de la nouvelle halle de ski de Shanghai. [RTS - Michael Peuker]

"C’est la première fois qu'elle voit la neige"

Chalets, restaurant d'altitude, batailles de boules de neige, luge et même saut à l’élastique: diverses activités ont été prévues pour attirer les non skieurs dans cet univers hivernal en carton-pâte.

Assise sur un tas de neige, une mère de famille tient les mains rougies de sa fille de trois ans entre les siennes. "C'est la première fois qu'elle voit la neige! Nous ne sommes jamais allés au nord en hiver. On voulait vraiment qu'elle voie ça. C'est super!", témoigne-t-elle. "Pour nous qui vivons à Shanghai, c'est une nouvelle activité à faire avec les enfants. J'espère que ça permettra d’attirer les visiteurs des régions avoisinantes. Economiquement, c'est une aubaine pour Shanghai".

Vue d'ensemble de la nouvelle halle de ski de Shanghai. [AFP - HECTOR RETAMAL]

Promouvoir le ski et son potentiel économique

Dès le lendemain de l'attribution des Jeux olympiques à Pékin, en 2015, les autorités chinoises ont entrepris de développer et d'exploiter le filon des sports d’hiver. L'ambition initiale était de mettre 300 millions de Chinois aux sports de glisse avant la cérémonie d'ouverture en février 2022. Objectif: inciter la classe moyenne à voyager et consommer dans les centaines de stations de ski sorties de terre ces dernières années.

Une cinquantaine d'infrastructures en intérieur ont parallèlement vu le jour à travers le pays. Censée ouvrir en 2019, la halle géante de Shanghai s'inscrit dans ce contexte. Mais cinq ans de retard plus tard, les temps ont changé. Entre Covid et crise immobilière, l'économie tourne désormais au ralenti.

"C'est vrai que le ski n'est pas à la portée de tous, surtout actuellement avec la crise. C'est cher, même pour des employés de bureau", convient un trentenaire, snowboard sous le bras. "Malgré tout, pas mal de monde s'intéresse aux sports d’hiver. Regardez tous les jeunes garçons et filles qui nous entourent! L’ambiance est super, on s'entend tous bien, ça nous rapproche. Et ce type de structure ne pourra qu'améliorer le niveau de sport en Chine", se félicite-t-il.

Reportage radio: Michael Peuker

Adaptation web: Vincent Cherpillod