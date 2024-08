Rare rencontre entre Xi Jinping et le conseiller américain à la sécurité nationale

En dépit d'une relation bilatérale tendue, Pékin et Washington maintiennent le dialogue. Les deux pays ont, selon la Maison Blanche, commencé à préparer un possible échange téléphonique entre Joe Biden et son homologue chinois.

"Le président Biden a hâte d'engager une nouvelle fois le dialogue avec vous dans les prochaines semaines", a ainsi indiqué Jake Sullivan à Xi Jinping.