Qui est vraiment Kamala Harris, l'espoir des "anti-Trump"?

Actuelle vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris semble être aujourd'hui le meilleur espoir des "anti-Trump", après le retrait annoncé de Joe Biden à la présidentielle. Longtemps jugée trop discrète et effacée, elle a connu un parcours semé d'embûches vers le pouvoir, sans toutefois se laisser démonter. Portrait en 5 dates clés.

En janvier 2021, Kamala Harris inscrivait son nom dans l'Histoire en devenant la première femme, la première Afro-Américaine et la première personne d'origine asiatique à accéder à la vice-présidence. "Elle a détruit un plafond de verre après l'autre", déclarait Joe Biden en mars 2023.

Âgée de 59 ans, elle est considérée aujourd'hui comme la candidate la plus à même de l'emporter face à Donald Trump en novembre prochain, une nouvelle étape qui pourrait marquer un tournant historique pour l'Amérique.

1990: Kamala Harris devient avocate

Née en 1964 à Oakland, en Californie, Kamala Harris devient avocate en 1990 après un brillant parcours scolaire facilité par les mesures de déségrégation. Ses parents, originaires de Jamaïque et d'Inde, sont respectivement médecin et professeur d'économie.

La vice-présidente raconte avoir souvent manifesté enfant pour les droits civiques, en compagnie de son père et de sa mère, chercheuse spécialiste du cancer du sein.

Kamala Harris est né en 1964, en Californie. [AFP - HANDOUT]

Diplômée de l'Université Howard, fondée à Washington pour accueillir les étudiants afro-américains, Kamala Harris est fière du parcours de sa famille, emblématique du rêve américain. Elle intègre le barreau de Californie en 1990, marquant le début d'une brillante carrière.

2004: Kamala Harris entre dans le système judiciaire

En 2004, Kamala Harris accède au poste de procureure de San Francisco, devenant ainsi la première femme noire à occuper un tel poste. Une position qu'elle utilise pour introduire des réformes significatives, notamment en matière de justice pénale et de programmes de réhabilitation.

A l'époque procureure, Kamala Harris, pose pour un portrait à San Francisco, le 18 juin 2004. [Keystone - MARCIO JOSE SANCHEZ]

Elle crée par exemple en 2006 une unité spéciale contre les crimes de haine, incluant ceux contre les personnes LGBT. Après le meurtre de Gwen Arroyo, une femme transgenre de 17 ans, elle soutient une loi visant à former les jurés pour lutter contre leurs préjugés.

2010: Kamala Harris est nommée procureure générale

Après deux mandats comme procureure à San Francisco, elle est élue procureure générale de la Californie, devenant alors la première femme et la première personne noire à diriger les services judiciaires de l'Etat le plus peuplé du pays. Elle se fait remarquer par ses luttes contre l'absentéisme scolaire et pour les droits LGBT, ainsi que par une réforme drastique de la police.

L'ex président américain Barack Obama serre dans ses bras Kamala Harris lors d'un événement marquant l'adoption en 2010 de la loi sur les soins abordables. [AFP - CHIP SOMODEVILLA]

Cinq ans plus tard, elle met en place des formations au sein des forces de l'ordre pour lutter contre les préjugés racistes et augmente le budget destiné aux enquêtes sur les violences policières.

Son bilan en tant que procureure a toutefois été vivement critiqué lors de la campagne présidentielle de 2019, certains progressistes déplorant qu'elle n'ait pas adopté de mesures plus fermes contre le profilage racial.

2017: Kamala Harris est nommée sénatrice de Californie

En 2017, Kamala Harris devient la deuxième Afro-Américaine à devenir sénatrice. Elue en Californie, elle lutte contre les politiques anti-immigration du Parti républicain, comme la séparation des familles immigrées d'Amérique centrale.

Kamala Harris s'exprime lors d'un rassemblement en faveur du "Dream Act", au Capitole, le 3 octobre 2017. [Getty Images via AFP - MARK WILSON]

Elle se distingue par ses échanges vigoureux avec des membres de l'administration Trump, tels que Jeff Sessions et Brett Kavanaugh. Des républicains, dont le président Donald Trump, lui reprochent son manque de respect envers les personnes auditionnées.

Elle a également été critiquée pour sa répression sévère des petits délits, qui a, selon ses opposants, surtout affecté les minorités. Elle démissionne le 18 janvier 2021 en raison de son élection à la vice-présidence des États-Unis.

2021: Kamala Haris est élue vice-présidente

En 2020, Kamala Harris se lance dans la course à la Maison Blanche, mais se retire avant les primaires. Joe Biden, alors candidat démocrate, la choisit comme colistière, reconnaissant son expérience, sa vision et son charisme. Leur ticket remporte l'élection, et Kamala Harris prête serment en tant que vice-présidente le 20 janvier 2021. Elle dédie alors son discours de victoire aux "petites filles" d'Amérique.

La vice-présidente Kamala Harris s'exprime lors d'une conférence de presse à l'hôtel Intercontinental à Paris, France, le 12 novembre 2021. [KEYSTONE - LAURENT ZABULON / POOL]

Exerçant un poste souvent considéré comme ingrat, Kamala Harris a aussi connu des débuts difficiles, avec des erreurs sur des sujets sensibles tels que la diplomatie et l'immigration. Certains médias américains ont également critiqué son manque de stature, des commentaires que ses partisans attribuent en partie à des préjugés sexistes.

En 2022, Kamala Harris remonte sur le devant de la scène en défendant avec ferveur le droit à l'avortement, remis en cause par la Cour suprême. "Certains dirigeants républicains essaient d'instrumentaliser la loi contre les femmes. Comment osent-ils? Comment osent-ils dire à une femme ce qu'elle peut et ne peut pas faire de son propre corps?", s'était-elle indignée.

2024: Kamala Harris, future présidente des Etats-Unis?

Le dimanche 21 juillet 2024, Joe Biden, physiquement diminué, annonce son retrait de la course à la présidentielle dans un communiqué publié sur le réseau social X.

La vice-présidente Kamala Harris figure désormais en tête de liste des papables pour se présenter face à Donald Trump. Joe Biden a d'ailleurs annoncé peu après son renoncement qu'il soutiendrait sa candidature.

La vice-présidente Kamala Harris s'exprime au siège de sa campagne dans le Delaware, le 22 juillet 2024. [AFP - ERIN SCHAFF]

Plusieurs membres influents du parti, dont Bill et Hillary Clinton, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi ou encore le gouverneur de Californie Gavin Newsom, ont fait de même.

Selon des médias américains, une majorité de délégués démocrates ont déjà annoncé leur intention de soutenir Kamala Harris comme candidate du parti pour la présidentielle.

Hélène Krähenbühl